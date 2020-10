Tài xế ‘kêu trời’, xe khách lật nhào vì tránh xe máy qua đường ẩu

Cư dân mạng mới đây một phen “rùng mình” khi xem qua đoạn video ghi lại cảnh tai nạn giữa xe khách giường nằm và xe máy, cùng với đó là khoảnh khắc tài xế xe khách thảng thốt “kêu trời” trước khi đánh lái khiến xe lật nhào.

Theo thông tin trên mạng xã hội và hình ảnh trích xuất từ camera hành trình cũng như camera an ninh, sự việc xảy ra từ ngày 20.20.2020, nhưng đến ngày 31.10 đoạn video mới được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Theo đó, thời điểm xảy ra tai nạn vào khoảng 14 giờ 40 phút, lúc này xe khách giường nằm mang biển số 67B-009.24 đang di chuyển với tốc độ cao trên tuyến đường ĐT 848, hướng từ thành phố Sa Đéc về cầu Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp). Đến đoạn gần khu vực Trường THCS Tân Khánh Trung (xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò) thì phát hiện phía trước một xe máy lao qua đường thiếu quan sát. Tình huống quá bất ngờ khiến tài xế xe khách giật mình hốt hoảng và chỉ biết kêu lên “trời ơi”, trước khi đánh lái gấp tránh xe máy.

Tài xế xe khách "kêu trời" vì tình huống qua đường bất ngờ của xe máy ẢNH: Cắt từ video

Mặc dù vậy, do xe khách đang di chuyển với tốc độ cao, tình hướng đánh lái gấp khiến chiếc xe nghiêng và lật nhào ngay sau đó.

Hình ảnh từ hiện trường, chiếc xe khách nằm ngang đè lên một phần xe máy đã biến dạng. Được biết, điều khiển xe máy là một người phụ nữ, trên xe chở theo con nhỏ. Người phụ nữ bị thương nặng, trong khi đứa bé đã tử vong sau đó tại bệnh viện. Trong khi đó, hình ảnh từ camera trên xe khách ghi nhận, tài xế do không thắt dây an toàn nên bị quăng văng khỏi ghế ngồi, phụ xe và nhiều hành khách cũng bị thương do va chạm.

Đoạn video sau khi đăng tải nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Mặc dù hầu hết cư dân mạng đều tỏ ra “rùng mình” trước cảnh tượng kinh hoàng của vụ tai nạn. Tuy nhiên, nhận định về tình huống tai nạn, nhìn chung những tài khoản này lại chia làm hai luống ý kiến trái nhiều.

Một số người cho rằng lỗi lớn trong tình huống trên thuộc về tài xế xe khách do di chuyển với tốc độ quá cao. Tài khoản Hoat Phung Hoạt bình luận: “Mình thấy bác tài xế chạy tốc độ cũng “mát ga” đấy cho nên không thể xử lý được là đúng thôi”. Trong khi tài khoản Vũ Văn Thế tỏ ra gay gắt hơn: “Đến ngã ba, ngã tư mà phóng như điên”.

Mặc dù vậy, không ít người lại cho rằng trong tình huống dẫn đến tai nạn, lỗi thuộc về người điều khiển xe máy. Tài khoản Thanh Thanh nhận định: “Đúng rồi, sang đường kiểu này có trời mới đỡ nổi”. Trong khi tài khoản Ánh Tuyết than thở: “Bó tay kiểu tham gia giao thông của người đi xe máy”.