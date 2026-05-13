Xem cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn đổ mẻ bê tông đầu tiên bệ trụ cầu chính

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có thiết kế rất đặc biệt là hình lá dừa nước, không chỉ là công trình hạ tầng giao thông mà còn mang ý nghĩa văn hóa, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại và nâng cao chất lượng không gian công cộng cho người dân thành phố. Chiều 11.5.2026, cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn chính thức đổ mẻ bê tông đầu tiên của bệ trụ cầu chính - dấu mốc quan trọng đưa dự án bước vào giai đoạn thi công kết cấu trọng điểm. Đây là một trong những trụ cầu có kích thước lớn nhất trên sông Sài Gòn hiện nay.
