Đạo diễn Quang Thảo mất ngủ nhiều đêm vì Hồng Ánh

Sau gần hai tháng miệt mài trên sàn tập, vở kịch lịch sử mới nhất của Nhà hát Kịch IDECAF mang tên Hùng khí triều Trần - Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đã bước vào giai đoạn phúc khảo, sẵn sàng ra mắt khán giả vào tháng 12 tới. Để mang đến một tác phẩm chỉn chu nhất, đạo diễn Quang Thảo cùng hơn 70 diễn viên đã dốc sức làm việc không ngừng nghỉ. Đặc biệt, nhằm dung hòa giữa nét sáng tạo nghệ thuật với tính chuẩn xác của sử sách, đạo diễn Quang Thảo thậm chí đã thức trắng nhiều đêm liền chỉ để trau chuốt trọn vẹn từng phân cảnh.

Buổi phúc khảo vở kịch Hùng khí triều Trần ẢNH: AN MAI

Tuyến nhân vật chính của vở diễn quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi: NSƯT Đại Nghĩa (vai Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn), NSND Việt Anh (vai Trần Thủ Độ), Đình Toàn (vai Trần Liễu) và Thanh Thủy (vai Thiện Đạo Quốc mẫu Trần Thị Nguyệt). Riêng nghệ sĩ Hồng Ánh đảm nhận nhân vật đặc biệt mang tính hư ảo và đạo diễn Quang Thảo cũng không khỏi băn khoăn trong quá trình xây dựng nhân vật này. Thậm chí, nữ diễn viên còn bày tỏ ý muốn bỏ vai vì không tìm được cách diễn phù hợp.

Đảm nhận vai diễn trung tâm của vở kịch, NSƯT Đại Nghĩa cho thấy độ chín muồi trong nghề khi làm chủ trọn vẹn cả ngôn ngữ hình thể lẫn đài từ đầy uy lực. Dù lịch trình dày đặc khi phải tập luyện song song cho các đêm diễn của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, nam nghệ sĩ vẫn dồn toàn tâm lực để lột tả xuất sắc một nhân vật lịch sử đầy sức nặng. Song song đó, việc dàn dựng một tác phẩm sử Việt cũng đặt ra không ít bài toán khó cho đạo diễn Quang Thảo. Từ những dòng ghi chép cô đọng trong sử sách, anh phải tìm cách thổi hồn để câu chuyện trở nên lôi cuốn trên sân khấu, đồng thời vẫn đảm bảo tính chuẩn xác từ bối cảnh sự kiện đến từng cử chỉ, tác phong và lời ăn tiếng nói của các bậc tiền nhân.

Trước vở Hùng khí triều Trần - Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, Nhà hát kịch IDECAF đã thực hiện thành công các vở kịch lịch sử, kịch văn học có sự đầu tư lớn như Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử, Lệ Chi Viên, Dưới bóng giai nhân... Qua các vở kịch, đội ngũ thực hiện hướng đến tri ân các bậc tiền nhân đã dựng nước và giữ nước, đồng thời truyền thêm niềm tin yêu, tự hào về lịch sử dân tộc cho thế hệ trẻ.