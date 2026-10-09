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    Xem Hoàng hậu Thái Lan tự lái tiêm kích Gripen bay huấn luyện
    VideoThế giới

    Xem Hoàng hậu Thái Lan tự lái tiêm kích Gripen bay huấn luyện

    Trúc Huỳnh
    Trúc Huỳnh
    Hoàng hậu Thái Lan Suthida lần đầu tiên tự mình lái máy bay chiến đấu Saab JAS 39C Gripen dưới sự chứng kiến của Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn.

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