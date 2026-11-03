Xem miễn phí nhiều tác phẩm điện ảnh đặc sắc trong Tuần phim Ý tại TP.HCM

Tối 2.11, tại Galaxy Cinema Nguyễn Du (TP.HCM), Tuần phim Ý 2026 chính thức khai mạc và chiếu bộ phim mở màn, bắt đầu tuần lễ phim kéo dài đến ngày 7.11. Chương trình do Tổng lãnh sự quán Ý tại TP.HCM tổ chức, giới thiệu 6 tác phẩm điện ảnh được Ban tổ chức Liên hoan phim châu Á tuyển chọn.

Tuần phim Ý 2026 diễn ra đến ngày 7.11 Ảnh: BTC

Thông qua những câu chuyện với sắc thái và phong cách kể chuyện riêng, các bộ phim mang đến nhiều góc nhìn về con người, đời sống thường nhật và xã hội Ý, đồng thời giới thiệu sự đa dạng của điện ảnh Italia đương đại.

Theo ban tổ chức, chương trình là dịp để khán giả TP.HCM tiếp cận những lát cắt văn hóa Ý qua ngôn ngữ điện ảnh. Các phim được trình chiếu bằng tiếng Ý, có phụ đề tiếng Anh và tiếng Việt.

Khán giả được xem phim miễn phí (đăng ký nhận vé mời trên fanpage chính thức của chương trình), các suất chiếu diễn ra lúc 19 giờ hằng ngày tại Galaxy Cinema Nguyễn Du.

Khán giả có thể đến xem miễn phí, chỉ cần đăng ký trước trên fanpage chính thức để nhận vé mời Ảnh: BTC

6 tác phẩm điện ảnh Ý được trình chiếu

Cảnh trong phim Bậc thầy quần vợt Ảnh: BTC

Bậc thầy quần vợt: Không chỉ xoay quanh những bài học quần vợt, bộ phim còn là hành trình dọc bờ biển nước Ý, nơi cậu bé Felice tìm thấy cánh cửa đến với tự do, còn người thầy Raul có cơ hội nhìn lại cuộc đời sau nhiều năm chìm trong nuối tiếc. Tác phẩm kết hợp sắc thái hài hước và những suy tư về tuổi trẻ, sự trưởng thành.

Chuyến nghỉ hè của cậu bé thành thị Nico bên người dì lớn tuổi Gela mở ra bức tranh trong trẻo về cội nguồn và tình thân (phim Người yêu dấu) Ảnh: BTC

Người yêu dấu: Dưới cái nắng Sicily, kỳ nghỉ hè của cậu bé thành thị Nico bên người dì lớn tuổi Gela mở ra câu chuyện về cội nguồn và tình thân. Qua góc nhìn của đạo diễn Margherita Spampinato, khoảng cách thế hệ dần được thu hẹp bằng những trải nghiệm chung và sự thấu hiểu giữa hai nhân vật.

Ly cuối: Trên nền cảnh vùng đồng bằng Veneto, hai người đàn ông trung niên với cuộc sống rệu rã bất ngờ trở thành những người dẫn đường đặc biệt cho một sinh viên kiến trúc đang khủng hoảng. Đằng sau những cuộc nhậu và tình huống bi hài là câu chuyện về thời gian, những ngã rẽ cuộc đời và tình người.

Những viên kim cương: Đạo diễn Ferzan Özpetek đưa khán giả đến xưởng may phục trang Canova ở Rome, nơi những câu chuyện đời thường đan xen với thế giới điện ảnh. Bộ phim khắc họa tình chị em, sự gắn kết giữa những người phụ nữ và những đóng góp thầm lặng phía sau ánh hào quang sân khấu.

Mùa xuân: Lấy bối cảnh Venice thế kỷ 18, đạo diễn Damiano Michieletto kể câu chuyện về nữ nghệ sĩ violin Cecilia, nơi âm nhạc trở thành tiếng nói của khát vọng tự do.

Ân xá: Trong những ngày cuối nhiệm kỳ, Tổng thống Ý Mariano De Santis phải xem xét hai đơn xin ân xá đầy khó khăn. Những quyết định tưởng chừng chỉ thuộc về luật pháp dần trở thành cơn bão thử thách đức tin, trách nhiệm và những giằng xé trong đời sống riêng của ông.

Lịch chiếu trong Tuần phim Ý: Thứ ba (3.11): Il Maestro – Bậc thầy quần vợt (My Tennis Maestro). Thứ tư (4.11): Primavera – Mùa xuân. Thứ năm (5.11): Gioia Mia – Người yêu dấu (Sweetheart). Thứ sáu (6.11): Le Città di Pianura – Ly cuối (The Last One for the Road). Thứ bảy (7.11): Diamanti – Những viên kim cương (Diamonds).



