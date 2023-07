Xem nhanh 12h: Bắt 3 nghi can khủng bố ở Đắk Lắk | Thót tim cảnh vào đồn đâm công an

3 nghi can bị truy nã đặc biệt vụ khủng bố ở Đắk Lắk bị bắt

Hơn một tháng kể từ ngày xảy ra vụ khủng bố trụ sở UBND hai xã tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, gây chấn động dư luận, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này đã ra các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với hàng chục bị can, đồng thời truy nã đặc biệt nhiều bị can.

Tối 15.7.2023, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk đơn vị đã bắt 3 nghi phạm bị truy nã đặc biệt khi những người này đang lẩn trốn tại một khu rẫy vắng, thuộc huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt những người còn lại. Đây là 3 trong số 6 nghi phạm đang bị truy nã đặc biệt vì trực tiếp tham gia vụ tấn công khủng bố.

Thót tim cảnh xông vào đồn đâm cán bộ công an vì 'nghe tiếng nói trong đầu'

Những người có mặt ở trụ sở Công an phường 15 (tại quận Gò Vấp, TP.HCM) vào trưa 15.7.2023 đã gặp phải một tình huống rất nguy hiểm.

Theo camera ghi lại hình ảnh vào lúc 11 giờ 15 phút trưa cùng ngày, một người đàn ông chạy xemáy không biển số bất ngờ xông vào trong trụ sở công an phường.

Người đàn ông cầm sẵn một cây kéo. Người này vừa la hét vừa đâm liên tiếp vào đại úy Đặng Ngọc Huy - cán bộ trực ban đang ngồi tiếp dân.

Mặc dù bất ngờ nhưng đại úy Đặng Ngọc Huy đã né tránh được. Sau khi tấn công không được, người đàn ông bỏ ra xe chạy thoát.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an quận Gò Vấp đã tiến hành truy xét đối tượng.

Xác minh vụ khiếu nại bác sĩ chẩn đoán viêm ruột thừa, lại cắt buồng trứng

Tối 15.7, BS Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết đang chỉ đạo các phòng ban xác minh, làm rõ vụ việc người nhà kéo đến Bệnh viện đa khoa Bình Dương khiếu nại vì cho rằng bệnh nhân bị "cắt nhầm" buồng trứng.

Hoảng sợ vì trâu đực sổng chuồng khỏi lò mổ húc 5 người

Ngày 15.7, lực lượng chức năng thị xã Bình Long (tỉnh Bình Phước) đã kịp thời khống chế một con trâu đực bị sổng chuồng ra ngoài, húc 5 người đi đường bị thương và phá hư cửa, hàng rào, xe máy của người dân.

