Xem nhanh 12h: Bắt được nghi phạm giết người trốn ở Long An | Xôn xao clip sư trụ trì ‘thiếu chuẩn mực’

Bắt được nghi phạm giết người cướp xe SH mode, lẩn trốn ở Long An

Ngày 9.1.2024, các lực lượng chức năng của TP.HCM và tỉnh Long An đã phối hợp bắt được nghi phạm sát hại, cướp tài sản của một phụ nữ trong ki ốt trên Quốc lộ 22 (đoạn qua huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Nghi phạm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở cánh rừng thuộc xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Nghi phạm tên Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, thường trú ấp Bến Đò 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM).

Mức án 38 bị cáo bị đề nghị trong “đại án” kit test Việt Á

Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với 38 bị cáo trong “đại án” kit test Việt Á. Trong đó, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị đề nghị mức án 19 - 20 năm tù về tội "nhận hối lộ".

Trụ trì chùa Từ Đức bị đình chỉ vì có hành vi thiếu chuẩn mực

Ngày 8.1, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ Phó trưởng Ban Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời tạm đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Từ Đức (xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu) đối với tu sĩ Thích Nhuận Nghi.

Theo quyết định, lý do tạm đình chỉ do tu sĩ Thích Nhuận Nghi có những hành vi thiếu chuẩn mực trong sinh hoạt và tu học; ngoài ra còn để xảy ra mất đoàn kết nội bộ gây ảnh hưởng đến giáo hội các cấp và tự viện. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai giao Ban Tăng sự, Ban Kiểm soát và Ban Pháp chế phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vĩnh Cửu xác minh, làm rõ các vấn đề liên quan đến chùa Từ Đức, báo cáo trước ngày 22.1

Hành trình truy bắt bị can vụ giết 6 người sau 43 năm lẩn trốn

Tối 7.1.2024, theo thông tin từ Bộ Công an, các trinh sát Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã di lý bị can Phan Thanh Việt (71 tuổi), từ ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau về đến trụ sở Công an tỉnh Quảng Ngãi. Đây là nghi phạm đã tham gia vụ sát hại 6 mạng người, cướp tài sản của 6 nạn nhân, sau đó lẩn trốn suốt 43 năm.

Hành trình truy bắt bị can vụ giết 6 người sau 43 năm lẩn trốn

Mỹ phóng tàu đổ bộ mặt trăng đầu tiên sau hơn 50 năm

Lần gần nhất mà nước Mỹ thực hiện nhiệm vụ đổ bộ mặt trăng là vào tháng 12.1972 (cách đây hơn 50 năm). Theo hãng tin AFP, vào lúc hơn 2 giờ chiều hôm qua (9.1 tính theo giờ Việt Nam, tàu đổ bộ mặt trăng Peregrine của công ty Astrobotic Technology đã được phóng lên bằng tên lửa đẩy Vulcan Centaur mới từ trạm phóng ở bang Florida (tại Mỹ).

Nếu mọi chuyện suôn sẻ, tàu Peregrine sẽ đáp xuống khu vực vĩ độ trung bình của mặt trăng có tên là Sinus Viscositatis (hay còn gọi là Vịnh kết dính) vào ngày 23.2.

