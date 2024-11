Xem nhanh 12h: Bầu cử Mỹ diễn biến khó lường | Lời kể người ở lại vụ quái xế tông cô gái

Xem nhanh 12h ngày 6.11 có những nội dung chính sau:

Công an TP.HCM bắt ca sĩ Lê Quốc Kháng lừa chạy án giá 9 tỉ đồng

Liên quan vụ lừa chạy án giá 9 tỉ đồng, ngày 5.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ca sĩ Quốc Kháng, Lê Nguyễn Hoàng Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lê Thị Mỹ Châu (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group; địa chỉ 389 Hai Bà Trưng, P.Võ Thị Sáu, Q.3 - nhà thuốc Mỹ Châu) về tội đưa hối lộ.

Vì sao bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu ở TP.HCM bị bắt?

Vụ cô gái bị nhóm ‘quái xế’ tông tử vong: Lời kể của người mẹ về cuộc gọi cuối

Sau thảm kịch, những thanh niên trong nhóm "quái xế" bị mời lên làm việc, trong khi người mẹ này đau đớn chịu cảnh mất con.

Cô gái trẻ gặp nạn năm nay 27 tuổi (trú tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội). Vào đêm 2.11.2024, cô gái vài giây trước còn đang đứng đợi đèn đỏ, vài giây sau đã tử vong tại chỗ vì bị nhóm "quái xế" tông trúng.

Mẹ của cô gái kể lại trong nước mắt: "Chị ngồi chị chờ mãi không thấy, nên chị gọi điện cho bạn nó. Xem nó ngồi lúc mấy giờ, chia tay nhau lúc mấy giờ, tuyến đường nó về là đường nào. Chị đi ra tìm nó. Tại vì không bao giờ nó không nghe máy chị cả. Mà nó vừa gọi bảo là "con về bây giờ". Nó bảo chia tay các bạn ở đường Hai Bà Trưng. Bạn của nó gọi điện hỏi biển số xe có phải như thế không. Chị bảo đúng rồi, thì bạn nó nói nó gặp tai nạn trên đường Trần Hưng Đạo. Chị ra đấy thì con chị nằm đấy rồi…"

Trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ phố Nguyễn Cao (Phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng), mẹ và những người thân của cô gái đã khóc cạn nước mắt bởi sự ra đi đột ngột và đau thương. Mẹ của cô gái cũng chẳng bao giờ ngờ được cuộc điện thoại vào đêm 2.11 lại là cuộc trò chuyện cuối cùng của hai mẹ con.

Nói trong nước mắt, mẹ của cô gái kể rằng cô gái học kế toán nhưng đam mê nhiếp ảnh. Có lần gia đình ngỏ ý mua xe cho cô gái nhưng cô xin mẹ được mua máy ảnh và sẽ đi xe đạp đi làm.

Thấy con mong muốn vậy, người dì ruột cũng hỗ trợ cháu gái mua máy. Thế nhưng giờ thì cô gái đã ra đi, để lại bao dự định còn dang dở. Đau đớn hơn, người mẹ còn cho biết tết năm sau sẽ tính chuyện đám cưới vì con gái và người yêu đã quen nhau một thời gian dài.

Bầu cử Mỹ: Bám đuổi quyết liệt trên đường đua vào Nhà Trắng

Các hãng truyền thông Mỹ đang cập nhật kết quả dự phóng, ông Donald Trump hiện dẫn trước, trong khi bà Harris cũng bám đuổi quyết liệt. Báo Thanh Niên tiếp tục cập nhật thông tin kiểm phiếu ở các tiểu bang.

