Xem nhanh 12h: Bộ Công an thông tin vụ tấn công trụ sở xã | Đắk Lắk trở lại nhịp sống bình thường

Người phát ngôn Bộ Công an thông tin vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk

Chiều 14.6.2023, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, đã có những trao đổi liên quan đến vụ việc xảy ra tại huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) vào sáng sớm 11.6.

Theo trung tướng Tô Ân Xô, vụ việc này “gây mất an ninh, trật tự nghiêm trọng, có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính”. Nhóm nghi phạm đã bắn chết Bí thư Đảng ủy xã Ea Ktur, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu, 4 cán bộ công an và 3 người dân; làm bị thương một số người khác.

Người phát ngôn Bộ Công an thông tin vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk

Trung tướng Xô cho hay khi xông vào trụ sở UBND 2 xã, nhóm nghi phạm đã đập vỡ cửa kính, bắn cán bộ, tiếp tục dùng vũ khí thô sơ tấn công tước đoạt mạng sống của nạn nhân và ném bom xăng để đốt phá trụ sở. Đặc biệt, trên đường di chuyển, những người này đã chặn xe, bắn lái xe và người dân khi gặp, tiếp tục có các hành vi man rợ như đã thực hiện với cán bộ xã.

Theo người phát ngôn Bộ Công an, bước đầu nhóm này khai được chỉ đạo "nếu gặp cán bộ và công an xã thì giết chết, cướp tài sản, súng đạn". Hành vi này thể hiện sự dã man, hết sức nguy hiểm, hậu quả gây ra đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh, trật tự ở cơ sở và cần được lên án, xử lý nghiêm.

Đắk Lắk sửa chữa trụ sở xã, nhịp sống trở lại bình thường

Ngày 14.6.2023, ông Võ Tấn Huy, là Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin (tại tỉnh Đắk Lắk), trực tiếp chỉ đạo các lực lượng khắc phục hậu quả, sửa chữa những hạng mục hư hỏng tại trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur. Đây là hai trụ sở UBND xã bị nhóm người lạ mặt dùng súng tấn công, đập phá, ném bom xăng gây hư hỏng vào sáng sớm 11.6.

Ông Võ Tấn Huy cho biết sau khi các đơn vị nghiệp vụ hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, huyện đã cho thống kê thiệt hại và khắc phục ngay những hạng mục bị hư hỏng tại trụ sở hai xã để đưa mọi hoạt động trở lại bình thường.

Đắk Lắk: Sửa chữa trụ sở xã bị hư hại, đưa hoạt động trở lại bình thường

Bản án cho bị cáo điên cuồng tấn công phụ nữ vì hận tình

Vụ việc hàng loạt phụ nữ ở Hà Nội bị một người đàn ông dùng gậy, gạch, bóng đèn tuýp tấn công, từng gây hoang mang dư luận hồi năm 2022. Người được xác định là thủ phạm tấn công hàng loạt phụ nữ ở Hà Nội là Trần Lê Huy (32 tuổi).

Ngày 14.6.2023, TAND quận Long Biên (tại thành phố Hà Nội) mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Lê Huy 3 năm 4 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Bản án cho bị cáo điên cuồng tấn công phụ nữ vì hận tình

Ông trùm trong vỏ bọc phó bí thư thôn

Chiều 14.6.2023, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết cơ quan này vừa phá chuyên án mang bí số 251.M, bắt 8 nghi phạm, thu 2 kg heroin, 6,3 kg nhựa thuốc phiện và nhiều tang vật khác có liên quan.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh Sơn La - Phú Thọ - Tuyên Quang - Lào Cai - Yên Bái, có quy mô lớn nên thành lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, Sộng A Tủa (36 tuổi, trú thôn Huổi Pản, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) là người cầm đầu đường dây.

Đáng chú ý, Sộng A Tủa lại có vỏ bọc là Phó bí thư chi bộ thôn Huổi Pản và được người dân địa phương đánh giá là người có nhân thân tốt, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia do phó bí thư thôn cầm đầu

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 16.6.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.