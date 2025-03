Xem nhanh 12h: Bộ Y tế lên tiếng vụ kẹo rau củ Kera | Vì sao vàng nhẫn đắt hơn vàng miếng?

Xem nhanh 12h ngày 8.3.2025 có những nội dung đáng chú ý sau:

Bộ Y tế đề nghị xử lý người nổi tiếng quảng cáo kẹo rau củ Kera

Ngày 7.3.2025, thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết cơ quan này đã nhận được thông tin trên một số website, mạng xã hội đang quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES với tên gọi là Kẹo rau củ Kera (do Công ty cổ phần Tập đoàn Chị em rọt, địa chỉ tại số 144-146-148 đường số 11, khu phố 5, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, TP.HCM) công bố, sản xuất tại Công ty cổ phần ASIA LIFE (địa chỉ số 18/99 Nguyễn Văn Linh, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm, gây bức xúc dư luận.

Trước thông tin này, Cục An toàn thực phẩm đã có công văn đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương kiểm tra hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt (nằm trên địa bàn TP.HCM) về điều kiện sản xuất, công bố, quảng cáo của sản phẩm kẹo rau củ Kera và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời công bố kết quả kiểm tra trên các phương tiện thông tin.

Vì sao vàng nhẫn đắt hơn vàng miếng SJC?

Giá vàng trong nước những giờ qua liên tục tăng, trong đó vàng nhẫn đạt mức cao kỷ lục mới với 93,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của vàng nhẫn 4 số 9. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC đã tăng lại mức giá kỷ lục xác lập từ đầu tháng 2 ở 93,1 triệu đồng chiều bán ra, các đơn vị kinh doanh vàng mua vào vàng miếng 91,1 triệu đồng. Tuy nhiên, giá vàng miếng SJC hiện đang thấp hơn vàng nhẫn từ vài trăm nghìn đồng đến gần 1 triệu mỗi lượng.

Tiếp tục miễn thị thực cho công dân 12 nước nhập cảnh Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 44 ngày 7.3 về việc miễn thị thực cho công dân 12 nước nhập cảnh Việt Nam.

Quy định miễn thị thực cho công dân các nước này có thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, được thực hiện kể từ 15.3 đến hết 14.3.2028 và sẽ được xem xét gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

