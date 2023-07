Xem nhanh 12h: Cập nhật vụ công an bắn dê | Thí sinh vẽ tranh trong kỳ thi gây sốt

Lý giải việc ‘thần tốc’ tước danh hiệu 3 cựu công an bắn dê

Chiều 30.6.2023, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 2, đại tá Nguyễn Thành Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã tiếp tục thông tin với các cơ quan báo chí về vụ án 3 cựu công an bắn chết 2 con dê của người dân trên địa bàn xã An Phú (thuộc huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua.

Theo đại tá Nguyễn Thành Long, vụ việc này là vụ việc đáng tiếc, đáng buồn đối với lực lượng công an nói chung và Công an thành phố Hà Nội nói riêng.

Lý giải về việc nhanh chóng khởi tố vụ án, tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ thuộc Công an thị trấn Đại Nghĩa (tại huyện Mỹ Đức), gồm: đại úy Nguyễn Văn Nhân, thượng úy Bùi Đình Việt và thượng úy Bùi Tiến Tùng, đại tá Nguyễn Thành Long cho biết do vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Kiểm tra xác định nguyên nhân sạt lở đất ở Đà Lạt

Sau vụ sạt lở đất kinh hoàng ở hẻm 36 Hoàng Hoa Thám (phường 10, thành phố Đà Lạt), chiều 30.6.2023, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Võ Ngọc Hiệp, có văn bản gửi các sở, ngành liên quan và UBND các địa phương, về việc tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất và chủ động ứng phó sạt lở đất trong mùa mưa lũ.

Bộ Công an đấu giá biển số xe ô tô: 'Từ đây sang một trang mới'

Tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm do Bộ Công an tổ chức ngày 30.6.2023, thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (tức C08) Bộ Công an, đã trao đổi thêm nhiều vấn đề liên quan đến việc đấu giá biển số xe ô tô.

Theo thiếu tướng Lê Xuân Đức, từ ngày 1.7.2023, Nghị quyết 73/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô bắt đầu có hiệu lực. Công tác đăng ký và quản lý xe sẽ bước sang một trang mới, sẽ thực hiện đăng ký xe đối với trường hợp đấu giá và đăng ký xe theo mã định danh công dân.

