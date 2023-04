Xem nhanh 12h: Cha con ông Trần Quí Thanh sai phạm gì; Hiệu trưởng xin lỗi vì đấm hiệu phó

Chủ tịch Tân Hiệp Phát và các con gái sai phạm gì?

Chiều 10.4.2023, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".



Trong số các bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Trần Quí Thanh và bà Trần Uyên Phương.

Chủ tịch Tân Hiệp Phát và các con gái sai phạm gì?

Theo Bộ Công an, đây là động thái mới nhất trong quá trình điều tra, xác minh, giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác đã có hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "trốn thuế", "cưỡng đoạt tài sản" là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TP.HCM từ tháng 11.2020.

Quá trình điều tra đến nay, C01 Bộ Công an đã có đủ căn cứ xác định hành vi của ông Trần Quí Thanh cùng các con gái của ông này là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Hiệu trưởng xin lỗi toàn trường vì đánh hiệu phó

Chiều 10.4.2023, ông Phan Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc (tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), xác nhận với phóng viên Báo Thanh Niên việc ông đã chủ động xin lỗi trước toàn bộ giáo viên, học sinh của nhà trường vào giờ chào cờ đầu tuần diễn ra sáng 10.4.

Ông Phan Anh Tuấn xin lỗi về hành vi đánh ông Lê Đức Huấn, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc, gây thương tích ở mặt khiến ông Huấn phải vào Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy cấp cứu.

Chuyện xin lỗi này có sự chứng kiến của cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ huyện Lệ Thủy, chính quyền xã Ngư Thủy Bắc, đại diện Hội cha mẹ học sinh.

Ông Phan Anh Tuấn cho biết có một số thông tin nói rằng ông bị cấp trên ép phải tổ chức xin lỗi, nhưng không phải như vậy. Chuyện này là do ông tự suy nghĩ và muốn được làm. Ông Tuấn cho biết bản thân là hiệu trưởng mà đánh hiệu phó, lại đánh trước mặt giáo viên, học sinh là đã quá sai. Vì thế ông nghĩ xin lỗi là cần thiết vào lúc này để tạm khép lại tất cả.

Hiệu trưởng xin lỗi toàn trường vì đánh hiệu phó

Xử lý vụ Grab Việt Nam dùng bản đồ sai lệch chủ quyền

Chiều 10.4.2023, thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết đã gửi giấy mời Công ty TNHH Grab Việt Nam làm việc xung quanh các thông tin báo chí đã đăng về bản đồ trên ứng dụng của hãng này có thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông.

Bà Võ Thị Thu Sương, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, cho biết buổi làm việc dự kiến diễn ra vào ngày 12.4. Nhưng sau đó, đại diện Công ty Grab Việt Nam xin dời lịch làm việc vào thứ Năm (tức ngày 13.4). Phía Công ty Grab Việt Nam nói họ sẵn sàng hợp tác với các cơ quan chức năng để xử lý vụ việc.

Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cho biết biện pháp xử lý sẽ tùy theo nội dung, hành vi được làm rõ trong buổi làm việc, đồng thời khẳng định Sở Thông tin và Truyền thông sẽ xử lý nghiêm theo quy định nếu doanh nghiệp vi phạm.

Xử lý vụ Grab Việt Nam dùng bản đồ sai lệch chủ quyền

Ukraine nói Nga chuyển sang chiến thuật ‘tiêu thổ’ ở Bakhmut

Cuộc tấn công của Nga vào Bakhmut, một thành phố nhỏ ở vùng Donetsk thuộc miền đông Ukraine, trong vài tháng qua đã trở thành tâm điểm của cuộc xung đột Nga và Ukraine.

Đại tướng Oleksandr Syrskyi, tư lệnh lục quân Ukraine, cho biết “Nga đã chuyển sang cái gọi là chiến thuật tiêu thổ từng được áp dụng ở Syria. Đối phương đang phá hủy các tòa nhà và vị trí bằng các cuộc không kích và pháo kích”.

Ukraine nói Nga chuyển sang lối đánh ‘tiêu thổ’ ở Bakhmut

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 12.4.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.