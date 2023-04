Xem nhanh 12h: Cháy nổ khinh khí cầu trong lễ hội | Chân tướng băng bảo kê chợ Bình Điền

Đập tan băng bảo kê chợ Bình Điền

Ngày 30.4.2023, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết trước đó, vào ngày 26.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". Các quyết định và lệnh đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Công an TP.HCM phát hiện thông tin về băng nhóm tội phạm hoạt động lưu động tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền thuộc khu vực phường 7, quận 8, do Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng cầm đầu.

Đáng chú ý, các nghi phạm này có mối quan hệ chú – cháu ruột; và là em ruột, cháu ruột của bị can Châu Phát Lai Em.

Châu Phát Lai Em là một đại ca giang hồ khét tiếng, là đàn em của Năm Cam. Châu Phát Lai Em cũng đã bị TAND TP.HCM tuyên án tử hình về tội giết người vào năm 2003.

Đập tan băng bảo kê chợ Bình Điền do người thân giang hồ Châu Phát Lai Em cầm đầu

Khiếp đảm cảnh cháy nổ khinh khí cầu khổng lồ ở Tuyên Quang

Tối 29.4, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự cố cháy khinh khí cầu khiến 5 người bị bỏng.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, khoảng 19 giờ ngày 29.4, một phi công người Nhật đang kiểm tra khinh khí cầu tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) thì gặp sự cố.

Khiếp đảm cảnh cháy nổ khinh khí cầu khổng lồ ở Tuyên Quang

Ông Lê Tuấn Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 29.4.2023, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, thượng tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Tuấn Dũng (65 tuổi, trú tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội) để điều tra về hành vi "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Ông Lê Tuấn Dũng là nguyên Phó tổng biên tập một tờ tạp chí trong lĩnh vực pháp luật.

Trong ngày 29.4, lực lượng công an cũng đã thực hiện khám xét nơi ở của ông này tại quận Long Biên.

Hải Dương Bắt giam ông Lê Tuấn Dũng vì nhận tiền 'chạy án'