Xem nhanh 12h: Đại gia Trương Mỹ Lan tiêu tiền vào đâu | Ông trùm Việt Á bị đề nghị mức án

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 28.12.2023 có những thông tin đáng chú ý sau:

Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt bị đề nghị đến 26 năm tù

Sáng 28.12, Tòa án Quân sự thủ đô Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án liên quan đến Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) và Học viện Quân y. Kết thúc phần xét hỏi, phiên tòa chuyển sang tranh luận, đại diện viện kiểm sát quân sự đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Trong đó, bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, bị viện kiểm sát quân sự đề nghị 15 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, 10 - 11 năm tù về tội “vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp hình phạt 25 - 26 năm tù.

Bị cáo Phan Quốc Việt là là người duy nhất trong số 7 bị cáo bị truy tố 2 tội danh trong vụ án này.

Số tiền khổng lồ bà Trương Mỹ Lan ‘rút ruột’ SCB đầu tư vào việc gì?

trong suốt khoảng 10 năm rút ruột Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (gọi tắt là SCB) với số tiền lên đến hàng trăm ngàn tỉ đồng, câu hỏi được nhiều người đặt ra là bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cũng là người nắm giữ 91,5% cổ phần nhà băng này, đã dùng số tiền đó vào việc gì.

Tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức vào chiều 27.12, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (thuộc Bộ Công an), đã thông tin về đại án này.

Xét xử lưu động 2 kẻ cướp ngân hàng đâm nhân viên bảo vệ tử vong

Vụ bảo vệ ngân hàng ở thành phố Đà Nẵng bị kẻ cướp đâm tử vong từng gây rúng động dư luận hồi tháng 11.2023.

Sáng 28.12, tại Trung tâm văn hóa quận Ngũ Hành Sơn, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử lưu động 2 kẻ cướp ngân hàng và đâm tử vong nhân viên bảo vệ.

