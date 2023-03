Xem nhanh 12h: Diễn biến vụ ‘4 tiếp viên hàng không’ | Căng thẳng An Đông Plaza

Khởi tố vụ án '4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines xách ma túy'

Liên quan vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam, Ngày 22.3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án “vận chuyển trái phép chất ma túy” để điều tra làm rõ bản chất vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cũng ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên trong vụ việc vì không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Căng như dây đàn vụ tiểu thương An Đông Plaza đóng cửa

Sáng 22.3, các gian hàng tại An Đông Plaza (Q.5, TP.HCM) đóng cửa hàng loạt để biểu tình, yêu cầu đầu tư phải giảm giá thuê mặt bằng. Đây không phải là lần đầu tiên các tiểu thương tại An Đông Plaza yêu cầu giảm giá.

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật ông Đỗ Hữu Ca

Theo thông cáo của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, trong các ngày 21 - 22.3.2023, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã họp kỳ thứ 27 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần Cẩm Tú.

Tại kỳ họp, Ủy ban đã xem xét đề nghị của Thành ủy Hải Phòng, Tỉnh ủy Hà Nam và Tỉnh ủy Hòa Bình về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với một số cá nhân sau:

Ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng;

Ông Trương Minh Hiến, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam;

Ông Vũ Hữu Song, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Hà Nam;

Ông Nguyễn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Chánh văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình.

Công an Bạc Liêu đồng loạt kiểm tra các điểm kinh doanh của F88

Không chỉ tại TP.HCM mà hàng loạt địa điểm kinh doanh của Công ty F88 tại một số tỉnh như Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang và mới nhất là Bạc Liêu cũng bị khám xét.

Hôm qua (22.3), thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng công an trong tỉnh vừa đồng loạt kiểm tra các địa điểm kinh doanh của Công ty F88 trên địa bàn Bạc Liêu.

Tổng thống Putin, Chủ tịch Tập nhấn mạnh đối thoại về Ukraine

Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Nga là một trong những tâm điểm thu hút sự quan tâm của thế giới hiện nay.

Trong ngày thứ hai chuyến thăm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức hội đàm chính thức tại Điện Kremlin ở Moscow.

Chủ tịch Tập Cận Bình bắt tay Tổng thống Vladimir Putin tại Moscow ngày 20.3 AFP

Hai nhà lãnh đạo đã đưa ra tuyên bố chung về việc "tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong thời đại mới" giữa hai nước, trong đó đề cập đến việc giải quyết vấn đề Ukraine.

