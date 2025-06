Xem nhanh 12h: Diễn biến vụ thịt heo C.P | Danh tính các bị can vụ Tuấn 'thần đèn'

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 4.6.2025 của Báo Thanh Niên có những nội dung chính sau:

Các cặp vợ chồng được sinh nhiều hơn 2 con từ ngày 3.6.2025

Chiều 3.6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Pháp lệnh sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh Dân số 2003. Pháp lệnh có hiệu lực ngay khi được thông qua.

Theo pháp lệnh vừa được thông qua thì mỗi cặp vợ chồng, cá nhân được quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh con phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khỏe, điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập và nuôi dạy con của cá nhân, cặp vợ chồng trên cơ sở bình đẳng.

Các cặp vợ chồng, cá nhân có quyền và nghĩa vụ bảo vệ sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS và thực hiện các nghĩa vụ khác liên quan đến sức khỏe sinh sản.

Vụ Công ty C.P bị tố bán thịt bẩn: Chính thức đề nghị Bộ Công an điều tra

Ngày 4.6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức đề nghị Bộ Công an điều tra vụ việc Công ty C.P bị tố bán thịt bẩn tại Sóc Trăng.

Thông tin này gây xôn xao mạng xã hội khi có phản ánh về thịt heo, gà nghi bệnh, hư hỏng được bày bán công khai. Mặc dù kiểm tra ban đầu chưa phát hiện thịt bẩn, nhưng giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của cơ sở đã hết hạn.

Vụ án trùm giang hồ Tuấn "thần đèn": Bộ Công an sẽ xử lý triệt để

Tuấn “thần đèn” – cái tên từng gây xôn xao giang hồ xứ Thanh – giờ lại một lần nữa “gây bão”. Chiều 3.6, Bộ Công an công bố danh tính các bị can trong đường dây khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn do Tuấn "thần đèn" cầm đầu. Là người góp vốn Công ty Alma, Tuấn bị cáo buộc chỉ đạo khai thác vượt phép, gian lận sổ sách, trốn doanh thu… gây thất thoát nghiêm trọng cho nhà nước.

Cùng bị khởi tố còn có nhiều lãnh đạo, kế toán và giám đốc các mỏ đất liên quan. Đáng chú ý, Tuấn “thần đèn” từng có tiền án, tiền sự. Lần này, Bộ Công an khẳng định sẽ xử lý triệt để sai phạm có tổ chức và kêu gọi người dân tố giác thêm các hành vi vi phạm.

