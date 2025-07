Xem nhanh 12h: Hàng loạt cảnh báo khẩn cấp sau động đất ở Nga | Phần thưởng xứng đáng của U.23 Việt Nam

Xem nhanh 12h ngày 30.7 có những nội dung chính sau:

Đại diện Cục CSGT cho biết, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định, tín hiệu đèn giao thông có 3 màu: xanh, vàng, đỏ; có hiển thị thời gian hoặc không hiển thị thời gian. Người tham gia giao thông phải chấp hành như sau:

Màu xanh là được đi

Màu vàng phải dừng lại trước vạch dừng, trường hợp đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng mà tín hiệu đèn màu vàng thì được đi tiếp; trường hợp tín hiệu đèn màu vàng nhấp nháy, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ được đi nhưng phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường hoặc các phương tiện khác

Màu đỏ là cấm đi

Nghị định 168/2024 quy định, phạt tiền từ 18 - 20 triệu đồng và trừ 4 điểm GPLX với người lái ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 4 điểm GPLX với người lái xe máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

"Người tham gia giao thông gặp đèn vàng nhưng chưa đi đến vạch dừng thì buộc phải dừng lại. Trong trường hợp trên, nếu người lái xe không dừng lại là không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông", đại diện Cục CSGT nói.

Lãnh đạo một đội CSGT cũng giải thích, nếu chưa đi đến vạch dừng mà gặp đèn vàng thì tài xế phải dừng lại trước vạch dừng. Người tham gia giao thông không thể giải thích là thấy đèn nhưng không kịp dừng vì theo quy tắc, lái xe đến giao lộ, tài xế phải giảm tốc độ, quan sát dòng phương tiện.

Vượt đèn vàng là lỗi khá phổ biến, đặc biệt ở những giao lộ trung tâm trong giờ cao điểm. Nhiều giao lộ tại TP.HCM có camera giám sát xử lý vi phạm qua hình ảnh. Do đó, người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định của luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để bảo đảm an toàn cho mình và người tham gia giao thông khác.

Động đất mạnh ở Nga gây sóng thần, Nhật Bản và Hawaii ra lệnh sơ tán

Một trận động đất mạnh 8,8 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông của Nga vào hôm 30.7, tạo ra một cơn sóng thần cao tới 4 mét, phá hủy nhiều tòa nhà và kích hoạt cảnh báo và sơ tán trên khắp Thái Bình Dương.

