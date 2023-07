Xem nhanh 12h: Lạ lùng bãi tắm trăm tỉ không bóng người | Chốt 2 đêm nhạc BlackPink

'Chốt' 2 đêm nhạc cho nhóm BlackPink biểu diễn ở Hà Nội

Nhiều ngày qua, dân mạng xôn xao trước thông tin hai đêm diễn của nhóm nhạc BlackPink tại Hà Nội có nguy cơ bị hủy. Nhiều người hoang mang với thông tin này vì đã lên kế hoạch đến Hà Nội xem buổi biểu diễn vào cuối tháng 7 tới.

Đến sáng 25.7, bà Vũ Thu Hà, là Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã thông tin về 2 đêm diễn của nhóm BlackPink.

Theo bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 30.6.2023, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố đã ban hành văn bản chấp thuận cho tổ chức chương trình nghệ thuật có tên "Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của BlackPink 2023" tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối 29 và 30.7.

Theo bà Vũ Thu Hà, đêm diễn 29.7 sẽ có khoảng 36.000 khán giả, đêm diễn 30.7 sẽ có khoảng 31.000 khán giả.

Trước đó, đầu tháng 7.2023, sau khi thẩm tra hồ sơ cùng các điều kiện liên quan, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội đã cấp phép biểu diễn đêm nhạc Born Pink cho nhóm BlackPink.

Tuy nhiên, từ khi ban tổ chức thông báo BlackPink sẽ tổ chức hai đêm diễn tại Hà Nội, đã có nhiều ồn ào về khâu tổ chức concert Born Pink.

Cụ thể, ngày 4.7, người dùng mạng xã hội tại Việt Nam phát hiện fanpage chính thức của Công ty Trách nhiệm hữu hạn âm nhạc IME (gọi tắt là IME Vietnam) dẫn đường link website công ty mẹ trong đó có chứa hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp. Trước phản ứng dữ dội từ công chúng, IME Vietnam đã lên tiếng giải thích về vụ việc.

Tiếp đó là thông tin về số ca khúc biểu diễn ở Việt Nam ít hơn so với trong concert Born Pink tại các quốc gia khác.

Ngày 20.7, IME Vietnam xác nhận 2 đêm nhạc BlackPink tại Hà Nội sẽ diễn ra với quy mô tương tự như các buổi biểu diễn khác trên toàn cầu. Tuy nhiên, mạng xã hội vẫn lan truyền những thông tin về việc ban tổ chức chưa chuẩn bị đủ thủ tục pháp lý dẫn tới khả năng các đêm diễn sẽ bị hủy.

Theo kế hoạch, concert Born Pink của BlackPink sẽ diễn ra vào 2 đêm 29, 30.7 ở sân vận động Mỹ Đình với giá vé 1,2 - 9,8 triệu đồng, tùy theo khu vực ghế ngồi.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, đại diện ban tổ chức concert Born Pink của BlackPink tại Việt Nam cho biết công tác chuẩn bị cho sự kiện vẫn đang làm đúng theo kế hoạch đã đề ra.

Bão Doksuri mạnh lên thành siêu bão, gió giật trên cấp 17

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 25.7.2023, vị trí tâm bão Doksuri ở vào khoảng 17,6 độ vĩ bắc; 124,6 độ kinh đông, cách đảo Luzon (thuộc Philippines) khoảng 230 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức từ 167 đến 183km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24h tới bão Doksuri có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 26.7, bão di chuyển theo hướng tây bắc, với tốc độ 15 km/giờ. Cường độ cấp 15-16, giật trên cấp 17.

Lâm Đồng: Bắt tạm giam bị can Dương Tuấn Ngọc

Ngày 24.7.2023, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với ông Dương Tuấn Ngọc (38 tuổi, quê ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; hiện ở xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam" theo quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Phá đường dây cho vay thu lợi hơn 8.000 tỉ đồng do người Trung Quốc cầm đầu

Chiều 24.7.2023, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đại tá Nguyễn Thành Long, cho biết Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05), Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an nhiều tỉnh, thành phố triệt phá đường dây cho vay nặng lãi lớn nhất nước từ trước tới nay với số tiền thu lợi bất chính hơn 8.000 tỉ đồng do nhóm người Trung Quốc cầm đầu.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", "Cưỡng đoạt tài sản", "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới" và quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với 45 bị can có hành vi phạm tội liên quan. Các quyết định khởi tố đã được Viện KSND tỉnh Quảng Nam phê chuẩn.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Quảng Nam, Phòng 6 (thuộc A05, Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục điều tra, mở rộng.

