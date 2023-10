Xem nhanh 12h: Lại nóng chuyện học phí Apax Leaders | Quán buffet 'bẩn kinh hoàng' bất ngờ biến mất

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 26.10.2023 có những thông tin đáng chú ý sau:

Quán buffet ở Hà Nội bị tố 'bẩn kinh hoàng' bất ngờ biến mất

“Bẩn kinh hoàng” là những gì mà một tài khoản mạng xã hội nói về một quán buffet ở Hà Nội khi vô tình đi ngang khu vực bếp của quán ăn.

Rau, thịt sống, dụng cụ nấu ăn được để ngay dưới sàn nhà dơ bẩn, khiến nhiều người rùng mình. Hình ảnh bên trong quán buffet này được mạng xã hội chia sẻ vào ngày 20.10 và thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Quán ăn bị tố này có địa chỉ tại số 225 phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ hơn là chỉ một ngày sau khi những hình ảnh mất vệ sinh xuất hiện trên mạng, quán ăn này đã thay đổi thành cửa hàng "bún chả sườn nướng".

Quán buffet ở Hà Nội bị tố 'bẩn kinh hoàng' bất ngờ biến mất

Vụ 2 người tử vong sau uống sữa ở Tiền Giang: Bị can rất lạnh lùng

Liên quan vụ án 2 mẹ con tử vong sau khi uống sữa xảy ra tại tỉnh Tiền Giang gây rúng động dư luận những ngày qua, hôm 25.10, đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết qua quá trình điều tra, bị can trong vụ án tỏ ra rất lạnh lùng, không có biểu hiện hối hận, thương cảm đối với 2 nạn nhân là người thân (một người là cha ruột, một người là bà nội của bị can).

Vụ 2 người tử vong sau uống sữa ở Tiền Giang: Bị can rất lạnh lùng

Một phóng viên bị tạm giữ vì cưỡng đoạt tiền trong lúc ‘xác minh đơn tố cáo’

Lợi dụng là phóng viên tại Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại Việt Nam, thường xuyên tác nghiệp tại huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông), nam phóng viên năm nay 53 tuổi đã cưỡng đoạt số tiền hơn 50 triệu đồng của người dân.

Ngày 25.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với người đàn ông để điều tra, làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Một phóng viên bị tạm giữ vì cưỡng đoạt tiền trong lúc ‘xác minh đơn tố cáo’

Bệnh nhân đậu mùa khỉ đầu tiên tử vong ở TP.HCM

Ngày 25.10, thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết một bệnh nhân nam (29 tuổi) tử vong có liên quan đến đậu mùa khỉ (hay còn gọi là Mpox) trong bệnh cảnh suy giảm miễn dịch giai đoạn cuối, đã được ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Đây là bệnh nhân đậu mùa khỉ đầu tiên tử vong tại TP HCM cũng như tại Việt Nam.

Bệnh nhân đậu mùa khỉ đầu tiên tử vong ở TP.HCM

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 27.10.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.