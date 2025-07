Xem nhanh 12h: Lời kể giây phút cháy cư xá Độc Lập | Diễn biến mới vụ hành hung trong tiệm game

Xem nhanh 12h ngày 7.7 có những nội dung chính sau:

Đêm kinh hoàng của người dân cư xá Độc Lập: “Không nghĩ 8 người chết”

Cách hiện trường vụ cháy chỉ bốn căn nhà, chị Oanh (một người đã gắn bó nhiều năm tại khu cư xá Độc Lập) vẫn chưa hết sợ hãi sau đêm hỏa hoạn kinh hoàng khiến 8 người tử vong. Vụ cháy xảy ra đêm 6.7.2025 tại cư xá trong hẻm 80 Đô Đốc Long (phường Phú Thọ Hòa, địa bàn quận Tân Phú cũ).

Chị kể dù người dân đã nỗ lực dùng bình chữa cháy tại chỗ, nhưng ngọn lửa vẫn bùng lên dữ dội.

Diễn biến mới vụ hành hung dã man 2 nam sinh ở tiệm game

Ngày 6.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Vũ Hảo (30 tuổi) và Ngô Quốc Tú (29 tuổi) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hảo và Tú là người xuất hiện trong đoạn clip đánh 2 thiếu niên tại tiệm game lan truyền trên mạng xã hội.

Công an thông tin vụ người bán trà đá đuổi cô gái đứng trên vỉa hè

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin và đoạn video ghi lại cảnh cô gái trẻ đứng ở vỉa hè đường Phạm Hùng, gần bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để đợi xe và mâu thuẫn với người phụ nữ bán trà đá.

Liên quan đến vấn đề này, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết Công an phường Từ Liêm (tại Hà Nội) xác định, chiều 4.7, lợi dụng lúc vắng bóng lực lượng công an tuần tra, người phụ nữ 51 tuổi (trú xã Sơn Đồng, Hà Nội) đã lấn chiếm vỉa hè trên đường Phạm Hùng để bán trà đá.

Trong lúc bán hàng, bà này đã lời qua tiếng lại với một cô gái đứng trên vỉa hè vì cho rằng đứng chắn chỗ bán hàng và đá vào vali của cô gái này.

Khi được mọi người can ngăn, hai bên tự giải tán và không trình báo công an. Công an phường Từ Liêm đang lập hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

