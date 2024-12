Xem nhanh 12h: Lời kể nhân chứng vụ cháy quán cà phê 11 người chết tại Hà Nội

Xem nhanh 12h ngày 19.12.2024 có những nội dung chính sau:

Lời kể nhân chứng vụ cháy quán hát cho nhau nghe 11 người chết

Liên quanvụ cháy quán cà phê hát cho nhau nghe trên đường Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án “giết người”, khởi tố bị can đối với một người (51 tuổi, trú xã Đại Mạch, huyện Đông Anh) để điều tra, xử lý hành vi đốt quán cà phê làm nhiều người tử vong tại quận Bắc Từ Liêm.

Vụ cháy quán hát cho nhau nghe ở Hà Nội: Người đàn ông nhảy sang nhà bên cạnh để thoát nạn

Bị can này có 2 tiền án về tội “cướp tài sản” và “trộm cắp tài sản”. Tại cơ quan công an, người này khai do có mâu thuẫn với nhân viên quán nên đã đổ xăng châm lửa. Trong sáng nay (19.12), phóng viên Báo Thanh Niên đã có mặt ghi nhận hiện trường xử lý vụ cháy.

Ông Nguyễn Đức Tuấn (41 tuổi), là một nhân chứng trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại thành phố Hà Nội, cho biết khi phát hiện hoả hoạn tại căn nhà 3 tầng kinh doanh quán cà phê, số 258 đường Phạm Văn Đồng (đoạn gần công viên Hòa Bình, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm), mọi người xung quanh vội chạy đến để ứng cứu nhưng ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực tầng 1 của quán khiến mọi người không thể tiếp cận.

Khoảnh khắc ngay trước vụ cháy quán hát cho nhau nghe: Nghi phạm dùng xô đựng xăng phóng hỏa

Hành hung phụ nữ vì bị từ chối bán dao

Ngày 18.12.2024, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) đã lập hồ sơ, xác minh, xử lý vụ việc người phụ nữ là chủ tiệm tạp hóa bị khách đến mua hàng rồi hành hung. Người phụ nữ bị hành hung trong video năm nay 39 tuổi (quê ở Ninh Thuận).

Hành hung phụ nữ trong tiệm tạp hóa vì bị từ chối bán dao

Chị này cho biết hơn 2 giờ sáng 16.12, có hai người đàn ông đến mua thuốc là và 1 con dao Thái Lan. Vì thấy 1 trong 2 người có biểu hiện say xỉn nên chị này chỉ bán thuốc lá và nói không bán dao. Sau đó, 1 trong 2 người này xông vào trong nhà và hành hung nữ chủ tiệm.

Theo lời kể, người đàn ông còn đe dọa, thách thức không cho nữ chủ tiệm bán hàng ở đây. Khi người đàn ông rời đi thì nữ chủ tiệm tạp hóa gọi điện thoại báo công an, chỉ vài phút sau thì ông đó quay trở lại tiếp tục hành hung.

