Xem nhanh 12h: Mạo danh cảnh sát vì mê làm công an | 3 nữ tạp vụ ngộ độc ma túy

TP.HCM cấm cán bộ, công chức uống rượu bia trước và trong giờ làm việc

Theo kế hoạch phòng chống tác hại rượu bia triển khai trong giai đoạn 2023 - 2025, TP.HCM đặt chỉ tiêu 100% các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học... thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng chống tác hại của uống rượu bia.

Một thông tin rất đáng chú ý gần đây đó là TP.HCM cũng đặt chỉ tiêu đến năm 2025, 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động… không uống rượu bia ngay trước và trong giờ làm việc.

TP.HCM mời hơn 100 KOLs livestream bán hàng cùng tiểu thương chợ Bến Thành

Livestream bán hàng đang là xu hướng của thương mại trên nền tảng số và ngày càng bùng nổ không chỉ tại Việt Nam. Những buổi livestream bán hàng đã trở nên quen thuộc với người dùng mạng xã hội.

Trong lĩnh vực này, những KOLs (tức người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội), KOCs (tức người tiêu dùng có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường) sẽ có tầm ảnh hưởng nhất định.

Sắp tới đây, trong khuôn khổ Ngày hội mua sắm, giải trí trực tuyến TP.HCM 2023 - Chợ di sản Bến Thành", TP.HCM sẽ mời 100 KOLs, KOCs livestream bán hàng cùng tiểu thương chợ Bến Thành từ ngày 14 - 16.12.2023.

Messenger ra mắt tính năng chỉnh sửa tin nhắn đã gửi

Messenger được biết đến là một ứng dụng phần mềm tin nhắn do Meta phát triển, ứng dụng được sử dụng rộng rãi bởi những người sử dụng mạng xã hội Facebook.

Được tách ra độc lập với Facebook từ năm 2011, số lượng người dùng Messenger ngày càng tăng vọt bởi ứng dụng này liên tục cập nhật nhiều tính năng mới thiết thực.

Mới đây, Messenger đã cập nhật thêm tính năng hoàn toàn mới, cho phép chỉnh sửa các tin nhắn đã gửi trong vòng 15 phút đầu. Đây có lẽ là tính năng mà người dùng mạng đang mong chờ bấy lâu nay, bởi nó có thể giúp khắc phục nhanh chóng những sai sót trong quá trình nhắn tin như nhắn nhầm, nhắn thiếu chữ hay nhắn sai chính tả,…

Khởi tố, bắt giam 5 cộng tác viên tạp chí 'tống tiền' doanh nghiệp ở Thái Nguyên

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh này xuất hiện một số đối tượng làm giả bằng cấp, giấy tờ để xin làm cộng tác viên, phóng viên các tạp chí. Những người này sau đó lợi dụng danh nghĩa của các cơ quan báo chí để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Hôm 9.12, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vào đầu tháng 12 vừa qua, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 5 bị can để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”, quy định tại điều 170 bộ luật Hình sự. Trong số 5 bị can này có cộng tác viên của một số tạp chí.

