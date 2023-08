Xem nhanh 12h: Nhân vật ‘lạ’ trong đại án Việt Á | Điều tra nhóm lái mô tô náo loạn phà Cát Lái

Lộ diện nhân vật khiến lãnh đạo Bộ Y tế phải nể mặt trong vụ Việt Á

Trong 38 bị can bị đề nghị truy tố vụ kit test Việt Á, bị can Nguyễn Thị Thanh Thủy (56 tuổi), cựu chuyên viên Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, và bị can Nguyễn Bạch Thùy Linh (45 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH MTV SNB Holdings, cùng bị cáo buộc phạm tội "lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

Dù chỉ là một chuyên viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nhưng bị can Nguyễn Thị Thanh Thủy được xác định là người có nhiều mối quan hệ đủ để khiến quan chức cấp cao ngành y tế phải nể mặt trong vụ án Việt Á.

Điều tra vụ việc nhóm lái mô tô gây náo loạn phà Cát Lái

Trả lời Thanh Niên tối 23.8, lãnh đạo UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) xác nhận, Công an huyện Nhơn Trạch đang điều tra, xác minh làm rõ vụ nhóm người điều khiển mô tô chạy ngược chiều khi vào phà Cát Lái (bờ phía Nhơn Trạch). Lãnh đạo huyện Nhơn Trạch cho biết sẽ thông tin cho báo chí khi có kết quả điều tra.

Điều tra thảm kịch 4 mẹ con chết bất thường trong căn nhà ở Khánh Hòa

Chiều 23.8.2023, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ 4 mẹ con chết bất thường trong một căn nhà tại xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, hiện trường là căn nhà cấp 4 nằm sát bên đường Nguyễn Công Trứ, cách UBND xã Cam An Nam chỉ vài trăm mét. Bên ngoài có rất nhiều người dân hiếu kỳ đến để theo dõi vụ việc.

Bên trong căn nhà có các lực lượng công an, viện kiểm sát và các đơn vị khác đang khám nghiệm và làm việc với những nhân chứng liên quan.

Lực lượng chức năng hiện chưa có thông tin thêm về vụ việc.

Giẫm phải tổ ong vò vẽ khi ra ruộng, bé trai bị đốt hơn 60 vết

Ngày 23.8.2023, bác sĩ Chung Tấn Định, Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng, cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống bé trai 8 tuổi bị ong vò vẽ đốt hơn 60 vết, nguy kịch đến tính mạng.

