Xem nhanh 12h: Phó chủ tịch tỉnh livestream bán 54 tấn vải | Diễn biến mới vụ thịt heo C.P

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 2.7.2025 của Báo Thanh Niên có những nội dung chính sau:

Người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng

Ngày 1.7, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 179/2025 quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng. Quy định tại nghị định, người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng.

Nghị định này quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (các tổ chức chính trị - xã hội) từ trung ương đến cấp xã và lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

Không khởi tố hình sự đối với tố giác heo bệnh ở Công ty C.P

Một thông tin mới liên quan đến vụ việc từng gây xôn xao mạng xã hội: tài khoản Facebook "Jonny Lieu" tố cáo Công ty C.P đưa thịt heo, gia cầm không đảm bảo chất lượng ra thị trường thông qua cửa hàng Fresh Shop ở thành phố Cần Thơ (tỉnh Sóc Trăng trước đây).

Sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã chính thức lên tiếng, khép lại vụ việc với kết luận không khởi tố vì không có dấu hiệu tội phạm.

Phó chủ tịch Bắc Ninh livestream bán 54 tấn vải trong 6 giờ

Tại vườn vải Lục Ngạn, trong khuôn khổ chương trình “Tuần lễ vải thiều – Tự hào nông sản Việt”, ông Phạm Văn Thịnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi trực tiếp lên sóng livestream để cùng bà con quảng bá, tiêu thụ nông sản.

Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (áo trắng) tại buổi livestream

ẢNH: BÁO BẮC NINH

Không ê kíp chuyên nghiệp, không kịch bản trau chuốt, vị lãnh đạo cấp tỉnh xuất hiện với phong thái giản dị, tay cầm chùm vải thiều chín mọng, giới thiệu từng đặc điểm, hướng dẫn người xem "chốt đơn", đặt hàng.

Dù thừa nhận bản thân “kinh nghiệm gần như bằng 0”, nhưng chỉ sau 6 giờ livestream, ông Thịnh và đội ngũ đã bán được hơn 54 tấn vải, con số vượt xa kỳ vọng ban đầu.

