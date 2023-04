Xem nhanh 12h: Rúng động ô tô tông CSGT và 2 người dân | Bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Đà Nẵng

Thiếu tá cảnh sát giao thông và 2 người dân bị ô tô tông tử vong

Tối 21.4.2023, theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Long An, chiều cùng ngày, 21.4 Công an huyện Đức Hòa phối hợp đơn vị chức năng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một ô tô lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng TP.HCM có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng chức năng để bỏ chạy.

Sau đó, chiếc ô tô tiếp tục tông vào một số phương tiện đang lưu thông trên đường rồi lật nghiêng.

Vụ việc làm một thiếu tá công tác tại Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa, bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cùng bị nạn với thiếu tá này còn có 2 người đi đường (một người 29 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM và một người 50 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM). Đến 20 giờ cùng ngày, thông tin từ chính quyền huyện Đức Hòa cho biết 2 nạn nhân bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.

Đã bắt nghi phạm cầm súng nhựa, roi điện cướp ngân hàng ở Đà Nẵng

Sáng 22.4.2023, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự nghi phạm cướp ngân hàng là Lê Phú Cao (32 tuổi, ngụ huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Nghi phạm cướp ngân hàng bị bắt khi đang tạm trú tại phòng trọ ở phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

Khi bị bắt, nghi phạm Lê Phú Cao ngoan cố không khai về số tiền cướp ngân hàng. Trong đêm 21 và rạng sáng 22.4, cơ quan điều tra đã đấu tranh với nghi phạm, xác định được một số manh mối về nơi cất giấu và tiến hành truy tìm, thu hồi.

Bước đầu, Công an thành phố Đà Nẵng cũng xác định, theo thống kê của ngân hàng cung cấp cho lực lượng công an, số tiền Lê Phú Cao cướp tại phòng giao dịch là 660 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự cũng cho biết thêm, xe máy Lê Phú Cao điều khiển gắn biển số giả, chiếc xe biển số thật đang ở trong một tiệm cầm đồ. Khẩu súng mà Lê Phú Cao dùng để đe dọa bảo vệ và nhân viên ngân hàng là súng nhựa, được lực lượng truy xét phát hiện, tìm thấy cùng bộ quần áo gây án gồm áo khoác chống nắng ở quận Sơn Trà.

Sau hơn một ngày truy xét, trong chiều 21.4, lực lượng điều tra đã xác minh được lai lịch Lê Phú Cao.

Khởi tố tài xế phô diễn kỹ thuật drift trước Nhà hát lớn Hà Nội

Liên quan việc tài xế lái ô tô nẹt pô, biểu diễn kỹ thuật drift trước nhà hát lớn ở thành phố Hà Nội mà Báo Thanh Niên phản ánh cách đây vài ngày, đến trưa 21.4, lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Thắng (39 tuổi, trú phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, cũng là tài xế trong vụ việc) về tội gây rối trật tự công cộng.

