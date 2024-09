Xem nhanh 12h: Sắp dồn dập bão, áp thấp nhiệt đới | Số phận biệt thự Nhà phủ ông Lầu ven sông Đồng Nai

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 23.9.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

[FLYCAM] Cận cảnh biệt thự 100 tuổi ven sông Đồng Nai gây xôn xao mạng xã hội

Biệt thự của Đốc phủ sứ Võ Hà Thanh thường được gọi là Nhà phủ ông Lầu, đây là công trình nằm ven sông Đồng Nai, lưng tựa vào núi Bình Điện, thuộc phường Bửu Long (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Theo tài liệu, biệt thự xây năm 1922, hoàn thành năm 1924. Như vậy đến nay, biệt thự này đã tồn tại tròn 100 năm.

Số phận ngôi biệt thự trăm tuổi này hiện vẫn chưa biết sẽ đi về đâu khi dự án tuyến đường ven sông Đồng Nai có thể buộc phải phá bỏ 2/3 công trình này khiến người dân lẫn giới nghiên cứu lịch sử và văn hóa tiếc nuối.

CẢNH BÁO: Áp thấp nhiệt đới, bão sẽ tiếp nối trên Biển Đông

Cơn bão số 3 và số 4 vừa đi qua, các địa phương chịu ảnh hưởng đến nay vẫn còn đang trong thời gian khắc phục hậu quả, tái thiết cuộc sống sau bão thì mới đây, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia và dự báo của các chuyên gia thời tiết, trong những ngày tới, khả năng áp thấp nhiệt đới và bão tiếp nối xuất hiện trên Biển Đông gây thời tiết xấu kéo dài trên đất liền kèm theo các hiện tượng cực đoan như mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất, ngập úng.

CẢNH BÁO: Bão, áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp nối trên Biển Đông

Miền Bắc mưa rất lớn, thủy điện Hòa Bình liên tiếp mở cửa xả đáy

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, Hòa Bình và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Đáng chú ý là lượng mưa đo được tại các trạm đo tại Hòa Bình vào ngày 22.9 đều rất lớn.

Trong bối cảnh thời tiết miền Bắc mưa lớn kéo dài, thủy điện Hòa Bình đã phải liên tục mở cửa xả đáy.

Sau 2 công điện yêu cầu mở 2 cửa xả đáy vào sáng và trưa hôm 22.9 thì đến chiều cùng ngày Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ 3 hồ thủy điện Hòa Bình.

Sau khi mở cửa xả đáy thứ 3, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa, kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy, 12 tỉnh thành lo ứng phó

