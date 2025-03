Xem nhanh 12h: Sẽ phá bỏ tòa nhà 'hàm cá mập' | Cập nhật vụ dân tố bị ép mua quách giá cao

Xem nhanh 12h ngày 6.3 có những nội dung chính sau:

Hà Nội sẽ phá bỏ tòa nhà “hàm cá mập”

Ngày 5.3, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn về việc quy hoạch, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (quận Hoàn Kiếm), nơi có tòa nhà "hàm cá mập".

Hà Nội sẽ phá bỏ tòa nhà 'hàm cá mập'

Trong kết luận, TP.Hà Nội tán thành chủ trương, phương án tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục làm cơ sở nghiên cứu dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết.

TP.Hà Nội nhất trí với đề xuất phá bỏ tòa nhà "hàm cá mập", xây dựng không gian ngầm tại khu vực quảng trường hiện có và không gian mở rộng sau khi phá bỏ tòa nhà.

Hàng trăm người dân theo dõi phiên xét xử lưu động vụ thổi giá đất 30 tỉ/m2

Sáng 6.3, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản. Đây là vụ án liên quan đến hành vi thổi giá đất đấu giá từng gây xôn xao dư luận trên địa bàn thủ đô.

Phiên tòa được xét xử lưu động tại hội trường UBND xã Quang Tiến (huyện Sóc Sơn). Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân trên địa bàn đã có mặt để theo dõi diễn biến phiên xử. An ninh trong khu vực được siết chặt, người dân tuy không bị hạn chế ra vào nhưng cần chấp hành nghiêm nội quy.

Xét xử vụ thổi giá đất 30 tỉ/mét vuông: Dân đến đông vì bức xúc

Ông Nguyễn Văn Vĩnh (66 tuổi, người địa phương) là một trong những người dân có mặt sớm nhất tại hội trường xét xử. Ông cho biết, ngay từ khi xảy ra, vụ án này gây bức xúc cho nhiều người, vì mức giá mà các bị cáo đưa ra là quá phi lý, gây ảnh hưởng đến thị trường nhà đất cũng như tâm lý người dân.

Phiên tòa hôm nay được ông Vĩnh và nhiều người rất mong chờ. Ông hy vọng đây sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những ai có ý định tương tự nhằm tác động đến các cuộc đấu giá nói chung, đấu giá đất nói riêng.

6 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Phạm Ngọc Tuấn, Ngô Văn Dương, Nguyễn Thị Quỳnh Liên, Nguyễn Thế Trung, Nguyễn Thế Quân (đều trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) và Nguyễn Đức Thành (trú tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Hàng trăm người dân có mặt tại hội trường UBND xã Quang Tiến để theo dõi phiên tòa lưu động ẢNH: PHÚC BÌNH

Diễn biến vụ người dân tố mua quách giá cao ở Nam Định

Sau 2 ngày vụ việc người dân tố bị buộc mua quách giá cao gây xôn xao, chiều hôm qua (5.3), Công an đã đến làm việc tại trụ sở Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên (Công viên nghĩa trang Thanh Bình, xã Mỹ Thuận, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định). Một lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định cho hay, sự xuất hiện của lực lượng công an tại Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên là chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Vụ người dân tố mua quách giá cao: Công an xuất hiện tại Công ty Thanh Bình An Lạc Viên

Phóng viên Báo Thanh Niên cũng đã có mặt và trao đổi với một số người dân trên địa bàn, thu thập thêm một số thông tin đáng chú ý, theo tìm hiểu thì Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên trước đây có tên là Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long, nơi từng xảy ra 2 vụ án cưỡng đoạt tài sản, bảo kê hoạt động hỏa táng đã bị Công an tỉnh Nam Định, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử.

