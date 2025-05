Xem nhanh 12h: Tình trạng nam tài xế bị bắn ở Vĩnh Long | Sản phẩm Đoàn Di Băng quảng cáo bị 'điểm mặt'

Xem nhanh 12h ngày 8.5 có những nội dung chính sau:

Tai nạn dẫn đến vụ nổ súng ở Vĩnh Long: Cảnh sát điều tra lại những gì?

Tối 7.5, Bộ Công an cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vẫn đang theo dõi, chỉ đạo và hướng dẫn Công an tỉnh Vĩnh Long đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4.9.2024 tại ấp Vĩnh Lợi (xã Vĩnh Xuân, H.Trà Ôn, Vĩnh Long) khiến bé gái (14 tuổi, trú H.Trà Ôn) tử vong.

C01 cũng sẽ theo dõi, chỉ đạo xử lý nghiêm người vi phạm quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, toàn diện và triệt để.

Anh Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi, H.Cầu Kè, Trà Vinh) là người lái xe ô tô 84C-102.77 gây tai nạn khiến bé Trân tử vong, sau đó bị ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi, trú H.Trà Ôn; bố của nạn nhân) dùng súng bắn vào đầu gục tại chỗ vào ngày 28.4 vừa qua.

Sau khi được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ phẫu thuật mổ sọ, anh Trung đang được điều trị tại Khoa gây mê, hồi sức hiện phản xạ chậm, vẫn nằm tại chỗ chưa đi lại và cử động được.

Mỹ phẩm Hanayuki shampoo bị đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi lô sản phẩm mỹ phẩm Hanayuki shampoo, chai 300 gam trên toàn quốc. Sản phẩm có số tiếp nhận PCB: 780/24/CBMP-ĐN, số lô: 0010125, NSX: 050125 và HD: 040127.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group (địa chỉ: tầng lửng cao ốc Đại Thanh Bình số 911-913-915-917 Nguyễn Trãi, P.14, Q.5, TP.HCM); Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai (địa chỉ: đường số 6, KCN Giang Điền, xã Giang Điền, H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) sản xuất.

Lý do thu hồi: mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật và chứa 2-Phenoxyethanol không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Cận cảnh khối Quân đội Việt Nam trong tổng duyệt Lễ duyệt binh Nga

10 giờ sáng 7.5.2025 (theo giờ Moscow, tức 14 giờ theo giờ Hà Nội), tại Quảng trường Đỏ, đã diễn ra tổng duyệt Lễ Duyệt binh 'Kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại'. Khối Quân đội nhân dân Việt Nam gồm 68 quân nhân thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 1, được xếp đi thứ 8 trong khối các nước tham dự.

Cận cảnh khối Quân đội Việt Nam đi qua Quảng trường đỏ tổng duyệt Lễ duyệt binh Nga

