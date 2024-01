Xem nhanh 12h: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc Quốc hội

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 15.1.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc kỳ họp bất thường thứ 5

Sáng nay 15.1, Quốc hội khai mạc kỳ họp bất thường thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự khai mạc.

Kỳ họp bất thường thứ 5 Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày 18.1. Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 4 nội dung quan trọng.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, những nội dung được Quốc hội quyết định tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024 và cả nhiệm kỳ mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để kỳ họp hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình với sự thống nhất cao.

Ngọc Trinh bị truy tố để xét xử khung hình phạt từ 2 - 7 năm tù

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Báo Thanh Niên, TAND TP.HCM đã nhận được cáo trạng và hồ sơ vụ án liên quan đến bị can Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh), và bị can Trần Xuân Đông bị truy tố về một trong hai hành vi "gây rối trật tự công cộng" và tội "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Bắt giam cô gái lái xe vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn chết người

Vụ việc cô gái 23 tuổi lái ô tô về nhà sau khi dự tiệc sinh nhật của bạn rồi gây tai nạn khiến 1 người tử vong tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, đã khiến dư luận xôn xao.

Tối 14.1.2024, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, một lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Phan Thị Ngọc Minh (23 tuổi, ngụ xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên) để điều tra về hành vi "vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Bị can Phan Thị Ngọc Minh là người lái ô tô vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn chết người.



