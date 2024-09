Xem nhanh 12h: Túi Hermes cá sấu bạch tạng đắt cỡ nào | Số phận thủ lĩnh Hezbollah ra sao?

Xem nhanh 12h ngày 28.9 có những nội dung chính sau:

Hai chiếc túi Hermes cá sấu bạch tạng của Trương Mỹ Lan: Viện kiểm sát nói gì?

Sáng 27.9.2024, HĐXX TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "rửa tiền" và "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Trong những ngày xét xử trước, HĐXX, Viện kiểm sát và các luật sư đã hoàn thành xét hỏi các bị cáo về các tội danh trên.

Tại phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan xin lại 2 túi xách Hermes "bạch tạng" vì theo bà trị giá không lớn và muốn để lại cho con cháu làm kỷ niệm. Vậy chiếc túi xách này có gì đặc biệt và giá trị ra sao?



Túi Hermes 'bạch tạng' đắt cỡ nào mà bà Trương Mỹ Lan xin lại?

Vụ video quả báo 'Làng Nủ' gây phẫn nộ: Phạt công ty truyền thông 15 triệu đồng

Sáng 28.9, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt Công ty CP truyền thông Sun Rise 15 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc", quy định tại điểm d khoản 1 điều 101 Nghị định số 15.

Xử phạt công ty đăng video 'Quả báo Làng Nủ' gây phẫn nộ

Theo Công an thành phố Hà Nội, vừa qua, tình hình lũ lụt và cơn bão số 3 (bão Yagi) có nhiều diễn biến phức tạp gây thiệt hại tại nhiều địa phương. Nhiều người chưa nhận thức đầy đủ ảnh hưởng việc đăng tải, chia sẻ những thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội dẫn đến gây bức xúc dư luận.Trong đó, PA05 Công an thành phố Hà Nội phát hiện Công ty CP truyền thông Sun Rise quản lý, sử dụng kênh YouTube "Những Bài Học Nhỏ" đăng tải lên không gian mạng video clip có tiêu đề "Quả báo Làng Nủ Lào Cai - Truyện cổ tích - Những bài học nhỏ - Quà tặng cuộc sống" vào ngày 16.9.

Xác định đây là thông tin bịa đặt, gây bức xúc trong dư luận nhân dân, PA05 đã xác minh và mời người liên quan lên làm việc.

Tại cơ quan công an, người đại diện Công ty CP truyền thông Sun Rise, thừa nhận kênh "Những Bài Học Nhỏ" thuộc công ty quản lý đã đăng tải lên không gian mạng video clip giật tít "Quả báo Làng Nủ Lào Cai" là thông tin bịa đặt.

Ngay sau khi đăng tải video clip thu hút nhiều bình luận tiêu cực, bức xúc về video clip gây ảnh hưởng đến Làng Nủ (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). Công ty đã nhận thức được hành vi vi phạm, chủ động xóa video clip và đăng tải thông tin đính chính, xin lỗi cộng đồng mạng.

Chưa rõ số phận Thủ lĩnh Hezbollah sau khi bị Israel tấn công sát hại

Dư luận quốc tế đang chấn động sau khi truyền thông Mỹ dẫn lời quan chức Israel và quan chức tình báo Mỹ tiết lộ Tel Aviv vừa oanh kích một tòa nhà ở thủ đô Beruit (của Li Băng) vào hôm qua (27.9).

Bên dưới tòa nhà này được cho là sở chỉ huy trung tâm của Hezbollah và là nơi làm việc của Thủ lĩnh Nasrallah. Đặc biệt, ông Nasrallah được cho là mục tiêu tấn công của Tel Aviv trong phi vụ này.

Thủ lĩnh Nasrallah trong lần xuất hiện trên truyền hình vào ngày 19.9 vừa qua ẢNH: REUTERS

Bốn giờ sau cuộc tấn công của Israel, các mạng truyền hình Li Băng phát cảnh lực lượng cứu hỏa vẫn đang phải dập tắt đám cháy ở địa điểm. Một số thông tin cho rằng rất nhiều thương vong đã xảy ra. Trong khi đó, Đài CNN dẫn lời quan chức Li Băng cho hay chưa rõ số phận Thủ lĩnh Nasrallah. Các chuyên gia quân sự nhận định hình ảnh hiện trường cho thấy Tel Aviv đã sử dụng đến bom chuyên phá boong ke.

Phát biểu với truyền thông, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đang chờ thêm thông tin về vụ tấn công trên và khẳng định Washington không tham gia cùng Tel Aviv trong vụ việc này.

Thủ tướng Li Băng là ông Najib Mikati cũng đã phải cắt ngắn chương trình họp ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để quay trở lại Beirut sau vụ tấn công của Israel.

