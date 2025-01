Xem nhanh 12h: Tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan | Miền Bắc rét đậm, rét hại đến mùng 1 tết

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 27.1.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Miền Bắc rét đậm, rét hại đến mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 27.1 (28 tháng Chạp), không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến toàn miền Bắc, Bắc và Trung Trung bộ; vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 8, giật cấp 9 - cấp 10.

Trong ngày 27.1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi giật cấp 6 - cấp 7.

Ở miền Bắc và Bắc Trung bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối; khu vực Trung Trung bộ trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở miền Bắc và Bắc Trung bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, vùng núi 6 - 8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; từ Quảng Bình đến Huế phổ biến 12 - 15 độ C; khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phổ biến 16 - 18 độ C.

Chủ vườn ở làng cây cảnh nổi tiếng Hà Nội Tết phải đi làm thêm vì tết "thất thu"

Tết Nguyên đán luôn là mùa rực rỡ nhất tại các làng nghề trồng đào, trồng quất nổi tiếng ở Nhật Tân và Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Nhưng năm nay, không khí hân hoan ấy lại nhường chỗ cho nỗi buồn sâu lắng. Mưa bão số 3 kèm theo thủy điện xả lũ đã nhấn chìm hàng loạt vườn đào, quất, khiến cây chết trắng, thiệt hại nặng nề.

Từ những vườn hoa rực rỡ từng được mong chờ nhất mùa xuân, nay chỉ còn lại hình ảnh hoang tàn và những nỗi lo cơm áo của các nhà vườn. Tết này với họ không còn là mùa vui mà là câu chuyện buồn ở làng nghề trồng cây cảnh lớn nhất Hà Nội.

Tiểu thương chợ hoa trên bến dưới thuyền: Mong chờ sớm về ăn tết cùng gia đình

Giữa lòng TP.HCM nhộn nhịp, những ngày cận Tết, bến Bình Đông lại hóa thành một bức tranh xuân sống động với sắc hoa rực rỡ và những chiếc ghe chở đầy niềm hy vọng. Đây không chỉ là nơi mua bán tấp nập mà còn là nơi chất chứa bao câu chuyện đời của những người trồng hoa từ khắp các miền đất nước.

Họ mang theo không chỉ những chậu hoa đẹp mà còn cả nỗi lòng của người nông dân, gắn bó với đất, với nghề, để mang sắc xuân đến cho mọi nhà.

