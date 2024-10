Xem nhanh 12h: Vụ ông Thích Chân Quang xử lý chưa thỏa đáng | Bão Milton tấn công bang Florida

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 10.10.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

'Vụ bằng tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt chưa xử lý thỏa đáng, minh bạch'

Tại phiên họp 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, liên quan các nội dung văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, trong báo cáo thẩm tra, nhấn mạnh các vấn đề Chính phủ cần quan tâm trong lĩnh vực này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho hay, trong năm 2024 dư luận xã hội dậy sóng với trường hợp "học giả, bằng thật" ở cấp đào tạo trình độ cao nhất. Tuy nhiên, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục chưa có biện pháp xử lý thỏa đáng, chưa công khai, minh bạch với công luận.

Thông tin ông Thích Minh Tuệ xuất hiện ở Lâm Đồng là sai sự thật

Ngày 9.10, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (tức PA05), Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết qua công tác đảm bảo an ninh mạng, phát hiện vào ngày 17.9, một tài khoản facebook đăng tải nhiều video, bài viết về 2 người mặc quần áo giống trang phục của ông Lê Anh Tú (thường được gọi là Thích Minh Tuệ) đang đi bộ khất thực trên đường ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Ngay lập tức, thông tin này đã thu hút sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng.

Phó thủ tướng chỉ đạo về vụ sinh viên ăn 'cơm thừa canh cặn'

Liên quan đến vụ việc sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội phải ăn cơm canh thừa, có dị vật gây xôn xao dư luận, ngày 9.10, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Phó thủ tướng chỉ đạo về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh.

Theo công văn này, vừa qua một số báo có đưa tin về việc chất lượng bữa ăn không bảo đảm của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội trong hai tuần học giáo dục quốc phòng và an ninh.

Về việc này, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan và địa phương có liên quan khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường chỉ đạo, quản lý, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, bảo đảm chất lượng, an toàn, không để tái diễn trường hợp tương tự.

Bão Milton đổ bộ Florida, có nơi mưa lớn 'ngàn năm có một'

Bão Milton đổ bộ Florida ở cấp 3 với sức gió hơn 190 km/giờ, đã hạ xuống thành bão cấp 2 với sức gió 177 km/giờ, tâm bão cách Sarasota 32 km về phía đông bắc. Dù vậy, tác động của nó được cho là vẫn rất nguy hiểm.

Theo CNN, thành phố Fort Myers ở Florida bắt đầu chứng kiến tình trạng lũ lụt tồi tệ nhất khi bão Milton gây triều cường cho khu vực. Trong khi tại thành phố St. Petersburg của Florida, cơ quan chức năng đã cảnh báo lũ quét, đồng thời ghi nhận lượng mưa đạt 220 mm trong vòng 3 giờ. CNN gọi đây là lượng mưa "ngàn năm có một" ở St. Petersburg.

Bão Milton đã đổ bộ vào bang Florida, Mỹ ngày 9.10 ẢNH: REUTERS

Cơ quan Thời tiết Quốc gia cảnh báo rằng lũ quét lớn đang diễn ra hoặc dự kiến sớm xảy ra và có nguy cơ gây ra những tác động đe dọa đến tính mạng. Hơn một triệu ngôi nhà và doanh nghiệp tại Florida đã chịu cảnh mất điện. Theo Fox News, nhiều mái nhà và lối vào của khu dân cư tại thành phố Sarasota đã bị hư hại khi bão đổ bộ.

Giám đốc Sở Quản lý Khẩn cấp Florida Kevin Guthrie cho biết lực lượng đặc biệt đã đến Florida để hỗ trợ ứng phó những khu vực đã chịu thiệt hại do lốc xoáy. Ông Guthrie kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn ngay lập tức và bảo vệ bản thân bằng các vật dụng trong gia đình.

Trước khi bão đổ bộ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với các quan chức Florida, yêu cầu họ gọi trực tiếp cho ông nếu cần thêm hỗ trợ ứng phó, cứu hộ và phục hồi sau bão.

