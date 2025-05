Xem nhanh 20h 1.5: Xử lý bãi giữ xe máy 'chặt chém' sau lễ diễu binh | Xem chiến sĩ Việt Nam hợp luyện ở Quảng trường Đỏ

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Xử lý bãi giữ xe máy 'chặt chém' 100.000 đồng sau xem diễu binh

Ngày 1.5, nhiều nền tảng mạng xã hội lan truyền các đoạn clip có nội dung bãi giữ xe máy "chặt chém" thu giá 100.000 đồng/lượt, gây phẫn nộ dư luận.

Nữ nhân viên thu 100.000 đồng/xe máy tại bãi giữ xe ở Q.3 (TP.HCM) ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, đoạn clip cho thấy khung cảnh có khoảng trăm người dân đang tập trung bên trong một bãi giữ xe. Gần khu vực cửa cuốn có một người phụ nữ đang đứng thu tiền, cạnh bên là máy quét thẻ.

Điều lạ là người phụ nữ này hét giá, thu 100.000 đồng/xe máy, nếu ai không đồng ý trả, người này không cho lấy xe ra. Phẫn nộ trước hành vi "chặt chém", rất đông người dân đã tập trung phản đối, hò hét, 2 bên xảy ra tranh cãi.

Lúc này, lực lượng công an xuất hiện, ghi nhận vụ việc. Thấy lực lượng công an, người dân vỗ tay và la to "thu 100.000 đồng chú ơi, thu 100.000 đồng mỗi xe, có camera kìa chú".

Các đoạn clip này đang được lan truyền trên mạng xã hội và rất nhiều người bày tỏ phẫn nộ, bức xúc.

Chiến sĩ Việt Nam cất tiếng hát Kachiusa trong hợp luyện duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

Theo báo Quân đội nhân dân, buổi hợp luyện này diễn ra vào đêm 29.4 (giờ Moscow), tức rạng sáng 30.4 (giờ Việt Nam), để chuẩn bị cho Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng Chiến tranh vệ quốc vĩ đại tại Liên bang Nga.

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam đi ở vị trí thứ 8, ngay trước các đoàn Trung Quốc, Lào và Myanmar.

Chiến sĩ Việt Nam cất tiếng hát Kachiusa trong hợp luyện duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

Đây là lần đầu tiên toàn bộ lực lượng tham gia lễ duyệt binh có mặt tại Quảng trường Đỏ để hợp luyện. Để bảo đảm an toàn, việc kiểm soát an ninh tại khu vực trung tâm thủ đô Moscow được siết chặt.

Buổi hợp luyện diễn ra vào ban đêm, trong điều kiện trời mưa rét, có lúc mưa khá nặng hạt. Tuy nhiên, tinh thần của toàn thể cán bộ, học viên trong đoàn đều rất phấn khởi, khí thế và tràn đầy quyết tâm.

