XEM NHANH 20H 2/5: Miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội với ông Vương Đình Huệ

Chiều 2.5, kỳ họp bất thường lần thứ 7 Quốc hội khóa XV đã diễn ra tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp, Quốc hội xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Vương Đình Huệ thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng.

Sau khi nghe trình bày các tờ trình, ý kiến phát biểu của ông Vương Đình Huệ, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Vương Đình Huệ.

Trước đó, ngày 26.4, tại hội nghị bất thường, T.Ư Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng trong chiều 2.5, ngay sau kỳ họp bất thường thứ 7 miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã có thông báo về việc phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội Việt Nam.

Theo đó, Tổng thư ký Quốc hội cho hay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.





Người dân TP.HCM đang chịu đựng số ngày nắng nóng trên 35 độ dài kỷ lục trong 30 năm

Đến ngày 2.5, TP.HCM đã ghi nhận 79 ngày nắng nóng với nền nhiệt cao trong năm 2024, đây cũng là năm có số ngày nắng nóng kỷ lục trong gần 30 năm qua.

Đó là nhận định của thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ về tình hình nắng nóng kéo dài ở TP.HCM từ đầu năm đến nay.

Như vậy, với 79 ngày nắng nóng trên 35 độ C, TP.HCM đã đạt kỷ lục số ngày nắng nóng trong gần 30 năm qua.

Theo chuyên gia khí tượng, trong tháng 2, TP.HCM có vài ngày nhiệt độ giảm xuống dưới 35 độ C, sau đó mới lại vượt 35 độ C nên chưa tạo thành chuỗi 79 ngày liên tục. Thông thường, cứ 2 ngày nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C mới gọi là "đợt nắng nóng".

Gần nhất, từ ngày 29.3 đến ngày 2.5 - tức 34 ngày liên tục, TP.HCM liên tục ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong ngày trên 35 độ C.

"34 ngày nắng nóng liên tục cũng là đợt nắng nóng kéo dài kỷ lục trong gần 30 năm qua ở TP.HCM và hiện chưa kết thúc", ông Quyết thông tin.

