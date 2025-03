Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Cải tạo vỉa hè, 623 cây xanh ở trung tâm TP.HCM bị ảnh hưởng: Ai chịu trách nhiệm?

Như Thanh Niên đã thông tin, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM vừa đốn hạ 8 cây xanh hơn 20 năm tuổi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn trước công viên Tao Đàn đến Cung văn hóa lao động). Công nhân cũng cắt gọn tán của 9 cây xanh khác cùng khu vực này.

Theo công ty cây xanh, từ cuối năm 2024 đến nay, đơn vị liên tục phải chạy theo các công trình cải tạo vỉa hè để kiểm tra cây xanh, từ đó quyết định phải đốn hạ hay hạ cắt gọn tán, bảo đảm an toàn khi mùa mưa bão đến. Ngoài Q.1, còn có các quận như: Q.Bình Thạnh, Q.5, Q.10, Q.11... cải tạo vỉa hè xâm hại đến cây xanh.

XEM NHANH 20H 29.3: Cây xanh bị chặt hạ, ai chịu trách nhiệm? | Khám phá ‘mắt thần’ trên thao trường

Thống kê sơ bộ của công ty cây xanh cho thấy, có đến 623 cây xanh bị ảnh hưởng do cải tạo vỉa hè ở quận 1 như: 43 cây lim sét và me trên đường Pasteur; 49 cây lim sét trên đường Nguyễn Thị Minh Khai; 61 cây me trên đường Lê Thánh Tôn, 59 cây me trên đường Lý Tự Trọng; 96 cây me trên đường Phùng Khắc Khoan; 176 cây lim sét, me và sao đen trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa; 30 cây dầu trên đường Sương Nguyệt Anh, 25 cây sao đen, lim sét trên đường Trần Cao Vân...

Ngay sau khi báo chí phản ánh, UBND quận 1 đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 1 có văn bản yêu cầu tất cả các đơn vị thi công, tư vấn giám sát khẩn trương rà soát, tạm dừng thi công và tái lập lại toàn bộ các vị trí, bồn cây xanh đã bị xâm hại.

'Mắt thần' trên thao trường

Thao trường của Quân đoàn 34 ( TP.Dĩ An, Bình Dương) những ngày này rộn rã tiếng bước chân chuẩn bị cho màn diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025). Trung đoàn Thông tin 29, Quân đoàn 34 đang thầm lặng thực hiện nhiệm vụ xây dựng hệ thống "mắt thần" truyền hình, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho sự kiện trọng đại.

'Mắt thần' trên thao trường: Trung đoàn Thông tin 29 - Quân đoàn 34

Các quân nhân Trung đoàn 29 không trực tiếp diễu binh nhưng họ góp phần tạo nên sức mạnh tổng thể của quân đội, mỗi đường truyền tín hiệu, mỗi thước phim được ghi lại, đều góp phần làm nên thành công của sự kiện sắp diễn ra.

Một chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ghi hình dưới trời nắng nóng Ảnh: VÕ HIẾU

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.