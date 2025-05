Xem nhanh 20h 29.5: Khởi tố vụ án hàng giả nhà Đoàn Di Băng phân phối | Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân nghỉ hưu

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Mỹ phẩm nhà Đoàn Di Băng phân phối: Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả

Ngày 29.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, liên quan các sản phẩm gia đình Đoàn Di Băng bị kiểm tra, thu hồi vừa qua.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm, do đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tập trung làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Xem nhanh 20h ngày 29.5: Khởi tố vụ án hàng giả nhà Đoàn Di Băng phân phối |Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân nghỉ hưu

Chủ quán người lo, người đồng tình với đề xuất phạt tới 7 triệu vì móng tay, trang sức

Hành vi sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang; không cắt ngắn móng tay; đeo đồng hồ, vòng, lắc; ăn uống, hút thuốc, khạc nhổ trong khu vực sản xuất thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm... đang có mức phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng, vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ NN-MT) đề xuất tăng mức phạt lên đến 5 - 7 triệu đồng. Thông tin được nhiều chủ quán, thực khách ở TP.HCM quan tâm.

Chủ quán người lo, người đồng tình với đề xuất phạt tới 7 triệu vì móng tay, trang sức

Không chỉ là vấn đề thu nhập, đề xuất này còn chạm đến một nỗi lo khác thầm kín khác của nhiều tiểu thương: an ninh tài sản.

Tuy nhiên, không phải tất cả các cơ sở kinh doanh thực phẩm đều bày tỏ sự e ngại. Tại một số cửa hàng thực phẩm, quán ăn có quy mô vừa và lớn, hoặc những nơi đã có quy tắc này để vệ sinh an toàn thực phẩm, đề xuất này lại nhận được sự đồng tình.

Để hoàn thiện pháp luật về an toàn thực phẩm, Bộ NN-MT đề xuất bổ sung một số quy định và tăng mức chế tài xử phạt đối với một số vi phạm đang có mức chế tài xử phạt thấp, chưa đủ sức răn đe tại Nghị định 115 năm 2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Đề xuất nằm trong công văn của Bộ NN-MT gửi Bộ Y tế đánh giá thực trạng, tổng kết thi hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.