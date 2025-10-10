Xem nhanh 20h ngày 10.10: Hà Nội phát cảnh báo ngập lụt | 400 xe đi trên vỉa hè bị CSGT ghi hình

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ, lúc 23 giờ ngày 9.10, lũ sông Cầu đạt đỉnh ở mức 10,16 m, trên báo động 3 là 2,26 m và đang xuống chậm. Lũ sông Cà Lồ đang duy trì ở mức cao, Hà Nội nguy cơ ngập lụt ở 9 xã, phường.

3 giờ sáng nay 10.10, mực nước trên sông Cầu tại trạm Lương Phúc là 10,16 m, vẫn trên báo động 3 là 2,16 m. Lũ trên sông Cà Lồ cũng đạt đỉnh vào sáng sớm nay, ở mức 9,75 m, lúc 3 giờ sáng mực nước đo tại trạm Mạnh Tân là 9,74 m, vẫn trên báo động 3 là 1,74 m. Dự báo trong 12 - 24 giờ tới, mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ sẽ xuống chậm.

Mực nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang ở mức cao gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông với độ sâu ngập 0,2 - 0,6 m, có nơi ngập sâu hơn 0,6 m.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ cảnh báo 9 xã, phường tại Hà Nội nguy cơ ngập lụt trên 2 lưu vực sông Cầu, sông Cà Lồ. Cụ thể là các xã, phường: Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài.

Sáng 10.10, ông Hoàng Văn Đại, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lũ sông Cầu, sông Thương vẫn duy trì ở mức "đặc biệt lớn", tiếp tục gây ra ngập lụt kéo dài ở nhiều xã, phường 2 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh.

Cụ thể, mực nước lúc 1 giờ ngày 10.10 trên các sông như sau: trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu 7,52 m, trên báo động 3 là 1,22 m; trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn là 17,7 m, trên báo động 3 là 1,7 m; tại trạm Phủ Lạng Thương là 7,54 m, trên báo động 3 là 1,24 m, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1986 là 0,01 m.

Còn tại Lạng Sơn, mực nước trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng là 22,11 m, trên mức báo động 3 là 3,11 m, dưới mức lịch sử năm 1986 (22,54 m) 0,43 m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu sẽ xuống chậm và ở trên mức báo động 3; lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn và trạm Phủ Lạng Thương, trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3.

Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức báo động 3. Lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam, lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại đang xuống và ở trên mức báo động 1.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do điều tiết vận hành mở 3 cửa xả đáy cùng phát điện của thủy điện Tuyên Quang, mực nước trên sông Gâm, sông Lô (Tuyên Quang) sẽ lên nhanh với biên độ lũ lên từ 1 - 3 m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Gâm sẽ ở mức báo động 2 và trên báo động 2, trên sông Lô ở dưới mức báo động 1.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, lũ sông Cầu, sông Thương vẫn duy trì ở mức "đặc biệt lớn", lũ sông Trung vẫn ở mức cao nên nhiều xã phường ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn vẫn duy trì ngập lụt trong 2 - 3 ngày tới.

30 phút, gần 400 xe máy đi trên vỉa hè Võ Thị Sáu bị CSGT phạt nguội

Gần đây, CSGT TP.HCM liên tục xử lý các trường hợp xe máy đi trên vỉa hè. Bên cạnh phạt trực tiếp, CSGT ghi hình phạt nguội xe máy để tăng hiệu quả xử lý, tuyên truyền.

Vỉa hè đường Võ Thị Sáu - tuyến đường một chiều huyết mạch của dòng phương tiện từ quận Bình Thạnh cũ vào trung tâm. Vào giờ cao điểm sáng, dòng phương tiện trên đường này luôn đông nghẹt.

CSGT ghi hình được gần 400 xe máy đi trên vỉa hè Võ Thị Sáu trong 30 phút

Và dòng xe máy rầm rập nối đuôi nhau đi trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu cũng không xa lạ gì với người dân ở khu vực này. Những viên đá lát vỉa hè bong tróc, vỡ vụn thành nhiều mảnh cũng một phần vì không thể chịu nổi áp lực từ dòng xe máy.

Khi thấy bóng dáng CSGT xử lý vi phạm, những người chạy xe máy đi trên vỉa hè mới vội vàng tìm đường lách. Còn khi không thấy CSGT, người vi phạm dường như mặc định vỉa hè là một làn đường riêng của mình.

