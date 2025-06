Xem nhanh 20h ngày 10.6: Phạm nhân nguy hiểm trốn trại Yên Hạ | Tiểu thương chợ sỉ lại đóng cửa đầu tuần

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Phạm nhân nguy hiểm trốn Trại giam Yên Hạ

Chiều 9.6, chỉ huy Trại giam Yên Hạ (đóng tại Sơn La, thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - C10, Bộ Công an) cho biết, lực lượng cảnh sát đang tổ chức truy bắt Lý Văn Vũ (36 tuổi, quê xã Động Đạt, H.Phú Lương, Thái Nguyên). Lý Văn Vũ là phạm nhân trốn khỏi Trại giam Yên Hạ vào ngày 22.5 vừa qua.

Theo vị chỉ huy, quá trình bỏ trốn, khoảng 12 ngày đầu, Vũ nằm trốn trong khu dân cư và chờ đêm xuống thì ra ngoài ăn trộm thức ăn.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 6.6, Vũ vào một nhà dân ở H.Yên Châu (Sơn La) trộm 1 xe máy, sau đó di chuyển theo hướng đi Hòa Bình. Đến 14 giờ 30 cùng ngày, Vũ chạy xe về hướng đi Phú Thọ thì tháo bỏ biển số xe và mất dấu tại địa phương này.

Theo cơ quan chức năng, Vũ di chuyển bằng xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha màu đen, có lắp 1 chiếc gương chiếu hậu bên trái. Phạm nhân này cao hơn 1,7 m, da trắng, vùng giữa bụng có vết sẹo dọc dài khoảng 20 cm và trước hai bên ngực Vũ có hai hình xăm lan sang bên cánh tay, riêng tay bên trái xăm đến cổ tay.

Tiểu thương chợ sỉ đóng cửa đầu tuần: Chuyện gì đang xảy ra?

Sáng đầu tuần, thay vì mở cửa đón khách, rất nhiều tiểu thương ở lầu 1 chợ An Đông (quận 5, TP.HCM) đồng loạt đóng sạp hàng. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng khi phóng viên hỏi chuyện, số khác thất thểu, chán nản ngồi trước sạp hàng.

Khung cảnh này theo chia sẻ từ tiểu thương, đã diễn ra vài ngày nay. Nguyên nhân là do lo ngại bị kiểm tra, tịch thu hàng hóa do bán hàng không có hóa đơn đầu vào.

Khi được phóng viên hỏi tâm lý bất an của tiểu thương bắt nguồn từ đâu, họ cho biết vì nghe nói trong chợ đã có tiểu thương bị tịch thu hàng hóa do không có hóa đơn đầu vào nên ai nấy đều không dám mở cửa bán buôn. Sự nghi hoặc, bất an bao trùm các gian hàng.

