Xem nhanh 20h ngày 13.10: Chiêu trò gian dối của Ngân 98 | Biển Đông sắp đón 2-3 cơn bão
Video Thời sự

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
13/10/2025 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 13.10 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Chiêu trò gian dối của Ngân 98 trong vụ viên rau củ Collagen; Biển Đông sắp đón 2-3 cơn bão;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Chiêu trò gian dối của Ngân 98 trong vụ viên rau củ Collagen

Từ một DJ tai tiếng với những ồn ào đời tư, đến “nữ doanh nhân” tự xưng kinh doanh thực phẩm giảm cân, DJ Ngân 98 từng nhiều lần khiến mạng xã hội xôn xao vì những phát ngôn và hình ảnh gây sốc.

Nhưng lần này, cái tên Ngân 98 không xuất hiện trên sân khấu hay livestream, mà xuất hiệu trong vụ việc điều tra về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Biển Đông sắp đón 2-3 cơn bão

Dù đã vào cuối mùa, Biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ thời tiết bất thường.

Theo bản tin dự báo khí hậu thời hạn tháng (từ 11.10 đến 10.11) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, khả năng xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cùng mưa lớn diện rộng tại Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An được cảnh báo ở mức cao.

Biển Đông có thể đón 2-3 cơn bão trong 1 tháng tới

Cụ thể, từ nay đến 10.11 có thể xuất hiện 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó 1-2 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Con số này cao hơn mức trung bình nhiều năm, khi trung bình mỗi năm khu vực Biển Đông chỉ ghi nhận khoảng 1,8 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó số cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam trung bình là 0,8 cơn.

Cùng với cảnh báo về hệ thống bão là nguy cơ mưa lớn diện rộng, đặc biệt tại Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và dải từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Tổng lượng mưa ở các tỉnh Trung bộ có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 20-40%. Những đợt mưa kéo dài, kết hợp hoàn lưu bão, sẽ gây áp lực lớn lên hệ thống tiêu thoát nước, các vùng trũng thấp và khu vực đồi núi dễ sạt lở, ngập lụt.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
