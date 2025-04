Xem nhanh 20h ngày 13.4: CSGT TP.HCM ghi hình bắn tốc độ lúc nửa đêm |Thăm nhà ngôi sao U.17 Duy Khang

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

CSGT TP.HCM ghi hình bắn tốc độ lúc nửa đêm: Nhiều tài xế ngỡ ngàng

Ngày 13.4, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, Đội CSGT An Sương (thuộc PC08) vừa triển khai ghi hình bắn tốc độ ban đêm, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.

Theo đó, từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn Đội CSGT An Sương đã xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người chết, 2 người bị thương. Trong đó, có 4 vụ tự gây tai nạn giao thông làm 2 người chết. Thời điểm xảy ra các vụ tai nạn thường trong khung giờ từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

Qua thực tế công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Đội CSGT An Sương nhận thấy nguyên nhân sâu xa của các vụ tự gây tai nạn vào ban đêm là do phóng nhanh, vượt ẩu, vi phạm tốc độ dẫn đến không làm chủ tay lái.

Và không chỉ có Đội CSGT An Sương mà nhiều đơn vị khác thuộc công an thành phố cũng đang tích cực triển khai nhằm đảm bảo an ninh trật tự giao thông, nhất là về đêm và khuya muộn, thời điểm mà không ít tài xế thường tăng tốc vì nghĩ đường vắng, ít xe chạy.

Song song xử lý vi phạm về tốc độ, CSGT cũng kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích, ma túy; kiểm tra dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh đối với người điều khiển phương tiện xe đầu kéo, xe tải...

Tuổi thơ của ngôi sao U.17 Hoàng Trọng Duy Khang: Mê bóng đến nỗi bị chó cắn

Hoàng Trọng Duy Khang là điểm sáng nổi bật nhất trong đội hình U.17 Việt Nam sau VCK U.17 châu Á 2025, sở hữu kỹ thuật điêu luyện, lập công trước những đội mạnh như Úc, UAE. Sau những giây phút thăng hoa đó là sự vun vén của gia đình ở quê nhà Huế.

Trong ngôi nhà nhỏ ở xã Phú Xuân (huyện Phú Vang, TP.Huế), gia đình dành những góc trang trọng nhất để treo giấy khen, huy chương cho Hoàng Trọng Duy Khang - ngôi sao vừa tỏa sáng của U.17 Việt Nam tại VCK U.17 châu Á 2025.

Những ngày này, ngôi nhà của Duy Khang ở quê nhà xứ Huế thêm phần nhộn nhịp khi bà con chòm xóm đến thăm chơi. Khang là con út trong gia đình có 5 anh em tại xã Phú Xuân. Ngay từ bé, Duy Khang đã sớm bộc lộ năng khiếu chơi bóng và niềm đam mê bất tận với môn thể thao vua.

Cậu thể hiện kỹ năng chơi bóng điêu luyện, chơi đa dạng ở nhiều vị trí trên các bãi cỏ trong làng. Lên 10 tuổi, cậu bé đã có thành tích đầu đời, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất ở Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh.

Chia sẻ với PV Báo Thanh Niên từ xa, cầu thủ Hoàng Trọng Duy Khang bày tỏ sự tiếc nuối trước kết quả của giải đấu và gửi lời hỏi thăm bố mẹ, người thân ở quê nhà. Với Khang, dù buồn nhưng khi thấy nụ cười của ba mẹ qua điện thoại anh chàng lại có thêm động lực để cố gắng hơn nữa. Khang muốn cảm ơn bóng đá vì đã cho cậu thêm hy vọng viết nên giấc mơ của mình, chàng cầu thủ trẻ đang từng ngày rèn luyện để hoàn thiện bản thân.

