Xem nhanh 20h ngày 18.3: Khởi tố nữ tài xế Mercedes tông 10 xe máy | Xử phạt dàn siêu xe vượt đèn đỏ

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế tông 10 xe máy dừng đèn đỏ

Liên quan vụ nữ tài xế lái ô tô tông 10 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư Thủ Đức (TP.HCM), Công an TP.HCM cho biết, ngày 17.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Ngọc (41 tuổi, ở P.An Phú, TP.Thủ Đức), về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, được quy định tại điều 260 bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo Công an TP.HCM, khoảng 17 giờ 20 phút ngày 16.3, Nguyễn Thị Thanh Ngọc điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng từ ngã tư Bình Thái về cầu Đồng Nai. Khi đến giao lộ Võ Nguyên Giáp - Lê Văn Việt (P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức) thì đèn tín hiệu tại giao lộ là đèn đỏ, Ngọc đạp phanh xe để dừng lại nhưng đã đạp nhầm chân ga làm xe lao về phía trước va chạm vào 10 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.

Hậu quả, làm 4 người bị thương (có 5 máy chưa xác định được người điều khiển, do sau khi sự việc xảy ra người điều khiển xe đã rời khỏi hiện trường). Riêng chị H.T.T.T bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện nhân Gia Định cấp cứu, nhưng đến khoảng 6 giờ ngày 17.3 chị H.T.T.T đã tử vong.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Ngọc ẢNH: CACC

Hà Nội mùa hoa sưa - những góc check in không thể bỏ lỡ

Tháng ba, Hà Nội dịu dàng trong sắc trắng tinh khôi của hoa sưa, biến những con phố quen thuộc thành khung cảnh thơ mộng khó cưỡng. Nếu bạn đang tìm kiếm những địa điểm đẹp để lưu giữ khoảnh khắc cùng mùa hoa sưa, đừng bỏ lỡ những gợi ý dưới đây.

Hà Nội mùa hoa sưa - những góc check in không thể bỏ lỡ

