Xem nhanh 20h ngày 18.4: Ông Nguyễn Quang Tuấn hối lỗi | Hé lộ án mạng trong ô tô ở hầm chung cư

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 18.4 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:



Ông Nguyễn Quang Tuấn: 'Tôi không ngụy biện, chỉ mong sớm được khám, chữa bệnh'

Chiều 18.4, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại BV Tim Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Kết thúc phần tranh luận, HĐXX cho 12 bị cáo nói lời sau cùng, trước khi vào nghị án.

Cựu Giám đốc BV Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn là người đầu tiên bước lên bục khai báo. Ông Tuấn bị viện kiểm sát đề nghị phạt 4 - 5 năm tù, với cáo buộc có vai trò cao nhất trong vụ án.

Cựu giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội bị đề nghị 4 - 5 năm tù

Trong khoảng 30 phút nói lời sau cùng, ông Tuấn dành phần lớn thời gian trình bày về quá trình học tập, công tác và những đóng góp của bản thân đối với ngành y tế nói chung, lĩnh vực tim mạch nói riêng.





Bị cáo Tuấn mong sớm được trở về để tiếp tục đóng góp cho công tác khám chữa bệnh PHÚC BÌNH

Vẫn theo lời bị cáo Nguyễn Quang Tuấn, thời điểm ông làm Giám đốc BV Tim Hà Nội, đây chỉ là một BV nhỏ trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, chủ yếu phẫu thuật tim, chưa có các chuyên khoa khác. Với tâm huyết của bản thân, ông cùng đồng nghiệp đã phát triển BV thành một trong những cơ sở y tế hoàn chỉnh nhất Việt Nam, với 5 chuyên khoa, được công nhận là BV đầu ngành về tim mạch của Việt Nam.

Quay trở lại vụ án, cựu Giám đốc BV Tim Hà Nội nói đã nhận thức sâu sắc về vai trò của mình, không có ngụy biện nào cho sai phạm, chỉ mong HĐXX đánh giá nhân văn hơn nữa, để bị cáo sớm trở về với gia đình, xã hội, tiếp tục đóng góp cho công tác khám chữa bệnh, nhất là tim mạch; tiếp tục được nghiên cứu khoa học, đào tạo thêm nhiều bác sĩ.

Ông Nguyễn Quang Tuấn cũng gửi lời xin lỗi đến cán bộ BV Tim Hà Nội và BV Bạch Mai, nơi ông từng giữ cương vị Giám đốc, vì hành vi của mình đã làm ảnh hưởng đến uy tín của 2 BV.

Ông mong muốn các cán bộ y tế coi vụ án của mình như là một bài học đau xót, tránh mắc phải; mong muốn cán bộ 2 BV vượt qua khó khăn để chăm sóc tốt hơn nữa cho bệnh nhân; đồng thời mong HĐXX giảm án cho các bị cáo thuộc BV Tim Hà Nội, đây là các nhân viên dưới quyền, mắc sai lầm do sự lãnh đạo của ông, họ đã thành khẩn nhận ra lỗi lầm, khắc phục hậu quả trong khả năng tối đa có thể…

Xem nhanh 20h ngày 18.4: Ông Nguyễn Quang Tuấn hối lỗi | Hé lộ án mạng trong ô tô ở hầm chung cư

Chủ nhà nghỉ lái ô tô tông người ném chất bẩn vào nhà

Sáng 18.4, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Anh Dũng, Phó trưởng Công an TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), cho biết Công an TP.Vĩnh Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Lê Văn Vang (52 tuổi, trú H.Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) về tội giết người.

Chủ nhà nghỉ lái ô tô tông chết người ném chất bẩn vào nhà

Bước đầu, Công an TP.Vĩnh Yên xác định khoảng 3 giờ ngày 1.4, anh Phạm Văn Cường (24 tuổi, trú H.Yên Bình, Yên Bái) lái xe máy chở theo anh Nông Đình Chiều (26 tuổi, trú H.Lục Yên, Yên Bái) đến nhà nghỉ Long Anh do ông Vang làm chủ. Tại đây, anh Chiều ngồi sau xe đã ném chất bẩn vào trong rồi bỏ chạy cùng Cường. Phát hiện sự việc, ông Vang đã lái xe tải đuổi theo xe máy của anh Cường.

Đuổi đến khu vực ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành (P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên), ông Vang đã lái ô tô tông thẳng vào xe máy của anh Cường ở tốc độ khoảng gần 80 km/giờ. Cú tông khiến xe máy bị đổ, anh Cường và Chiều văng ra đường. Tuy được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng anh Cường đã tử vong.

Bước đầu, Công an TP.Vĩnh Yên xác định ông Vang có vay tiền một số người nên nhiều lần bị ném chất bẩn vào nhà. Ngày 1.4, anh Chiều và Cường đến ném chất bẩn vào nhà nghỉ của ông Vang cũng nhằm gây áp lực để đòi nợ.

Sạt lở ở Thủ Đức, người dân 'sợ mùa mưa nhà sập bất đắc kỳ tử'

Thời gian qua, bờ kè bê tông cống Cầu Trắng, sát nhà dân ở số 381C đường Tô Ngọc Vân (thuộc phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, TP.HCM) bị sạt lở tạo thành hố rộng khoảng 3 mét, dài hơn 30 mét.

Khi mưa lớn, nước chảy xiết cuốn trôi đất đá. Thậm chí, tiệm tạp hóa của chị Lý Kim Dung còn bị dòng nước “nuốt chửng” trong một trận mưa lớn vào năm 2021. Giờ đây, khi mùa mưa đang đến gần, chị Dung lại nơm nớp lo sợ và bất an, bởi điểm sạt lở chỉ còn cách nhà chị chưa đầy 1 mét.

Sạt lở ở Thủ Đức, người dân 'sợ mùa mưa nhà sập bất đắc kỳ tử'

Nhiều hàng hóa bị rơi xuống cống sau trận sạt lở NVCC

Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Chủ tịch UBND phường Linh Đông, cho biết phường đã gửi văn bản kiến nghị xây dựng, gia cố các vị trí sạt lở đến UBND thành phố Thủ Đức và đều đã được duyệt đầu tư. Hiện phường đang làm các thủ tục để trình thẩm định và chọn nhà thầu. Riêng tuyến kè bê tông cống Cầu Trắng chắc chắn sẽ được khắc phục, sửa chữa trong năm 2023 nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.



Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.