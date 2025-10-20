Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Mũ bảo hiểm mốc, ướt, bốc mùi: Ám ảnh khó nói khi đi xe ôm

Mũ ướt, mũ mốc, mũ bốc mùi… là nhiều ám ảnh khó nói của hành khách khi đi xe ôm, cả truyền thống lẫn công nghệ.

Không ít người từng thở dài khi nghĩ đến cảm giác ấy - đội lên đầu một chiếc mũ đã qua hàng chục, thậm chí hàng trăm lượt khách trong ngày. Có người chọn cách mang theo mũ riêng, có người dùng khăn giấy lót bên trong, cũng có người chỉ đành "chịu đựng" cho qua quãng đường ngắn.

Xem nhanh 20h ngày 20.10: Ám ảnh mũ bảo hiểm khi đi xe ôm | Bác tin shipper nhảy cầu Vĩnh Tuy

Với tài xế, chuyện giữ mũ sạch cũng chẳng dễ dàng. Cả ngày phơi nắng, chạy xe liên tục, mũ bốc mùi là điều khó tránh. Nhiều người đã thử giặt, phơi, xịt nước hoa hay khử mùi bằng than hoạt tính, nhưng sau vài ngày, mọi thứ lại đâu vào đấy.

Một số khách hàng chọn cách mang theo mũ bảo hiểm riêng, hoặc đội đè lên phần mũ liền của áo khoác để tránh tiếp xúc trực tiếp. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhớ chuẩn bị trước, và việc mang theo mũ riêng đôi khi lại trở thành gánh nặng trong những hành trình ngắn.

Theo chuyên gia da liễu, TS.BS Phạm Thị Uyên Nhi (Bệnh viện Da Liễu TP.HCM), việc vệ sinh mũ bảo hiểm không đúng cách sẽ tạo điều kiện cho những loại vi nấm phát triển, từ đó có thể gây nên các bệnh liên quan đến da đầu, ở trường hợp nặng có thể dẫn đến rụng tóc. Ngoài ra, khi sử dụng chung nón bảo hiểm không được vệ sinh thường xuyên, người sử dụng có thể bị lây nhiễm các bệnh da liễu từ người sử dụng trước.

Trên thế giới, vấn đề vệ sinh mũ bảo hiểm trong các dịch vụ xe ôm và chia sẻ xe máy ngày càng được chú trọng. Nhiều nước đã áp dụng các biện pháp như xịt khử khuẩn, sử dụng lớp lót dùng một lần hoặc công nghệ khử trùng bằng tia UV, nhằm đảm bảo vệ sinh cho hành khách trên mỗi chuyến đi.

Nhìn ra thế giới, có thể thấy: câu chuyện "mũ bảo hiểm bẩn" không chỉ của riêng ai. Nhưng ở nơi nào có sự phối hợp giữa người dùng, tài xế và nền tảng, nơi đó chiếc mũ bảo hiểm đã trở lại đúng nghĩa của nó - một vật bảo vệ, chứ không phải nỗi ám ảnh.

Bác tin shipper nhảy cầu sau vụ tai nạn trên cầu Vĩnh Tuy

Chiều 20.10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và bài viết về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) khiến một người thiệt mạng.

Bài đăng này khẳng định: "Shipper gây tai nạn làm người phụ nữ tử vong sau đó nhảy cầu luôn. Cứu hộ đang tìm bên dưới", gây xôn xao cộng đồng mạng. Ngay sau khi xuất hiện, thông tin trên thu hút hàng nghìn lượt bình luận, trong đó không ít người cho rằng nam shipper do hoảng loạn và áp lực sau vụ va chạm nên đã tìm đến cái chết.

Đại diện Đội CSGT số 4 – Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội khẳng định nội dung trong bài đăng là tin sai sự thật MXH

Tuy nhiên, đại diện Đội CSGT số 4 – Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội khẳng định đây là tin sai sự thật. Theo vị này, khoảng 11 giờ cùng ngày, tại giữa cầu Vĩnh Tuy (hướng từ Long Biên sang Minh Khai), đã xảy ra va chạm giữa ba xe máy, khiến một phụ nữ 62 tuổi tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phối hợp với Công an phường Long Biên để bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.



