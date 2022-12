Xem nhanh 20H ngày 23.12: Đội trưởng cảnh sát bị sát hại | Đại án AIC diễn biến bất ngờ

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 23.12 của BáoThanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Đội trưởng Đội Cảnh sát bị đâm tại trụ sở

Liên quan vụ việc Đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy bị đâm tử vong, chiều 23.12.2022, trao đổi với Báo Thanh Niên, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết một trung tá - là Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm (tại thành phố Hà Nội) đã tử vong.

Lực lượng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đang phối hợp với Công an thành phố Hà Nội làm rõ nguyên nhân.

Theo nguồn tin của Báo Thanh Niên, nghi phạm là Phạm Minh Cường (31 tuổi), là thượng úy công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm.

Nguồn tin cho biết khoảng 11 giờ trưa 23.12.2022, nghi phạm mang theo dao đến Công an quận Hoàn Kiếm thì gặp vị đội trưởng này đi từ trong sân trụ sở ra ngoài.

Lúc này, nghi phạm bất ngờ rút dao đâm một nhát vào lưng nạn nhân.

Gây án xong, Phạm Minh Cường đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đầu thú.

Xét xử đại án AIC: Một bị cáo ở Mỹ gửi tiền về bồi thường thiệt hại

Sáng 23.12, phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ đại án AIC Đồng Nai tiếp tục với phần tranh tụng, các luật sư được hỏi các bị cáo.

Vụ án có 36 bị cáo, nhưng có tới 8 người đang bỏ trốn, trong đó có Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiến Bộ Quốc Tế (viết tắt là Công ty AIC); Trần Mạnh Hà, cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC; Nguyễn Đăng Thuyết, cựu Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội; Ngô Thế Vinh, Giám đốc Công ty nha khoa Việt Tiên,…

Tại tòa, luật sư Nguyễn Văn Tú, người được chỉ định bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết, đã công bố bức thư mà thân chủ của mình gửi từ Mỹ về cho tòa án. Theo nội dung bức thư, ông Thuyết biết mình bị truy tố thông qua luật sư và báo chí và có 3 nội dung muốn trình bày.

Đầu tiên, ông Thuyết cho rằng nhận được thông tin phiên tòa quá gấp, không thể về Việt Nam dù rất mong muốn có mặt ở tòa để trình bày.

Thứ hai, ông Thuyết đồng ý để luật sư Nguyễn Văn Tú bào chữa cho mình tại tòa.

Thứ ba, về kết luận “quân xanh, quân đỏ”, bị cáo Thuyết trình bày rằng chuyện xảy ra đã 10 năm và bản thân không nhớ rõ các chi tiết về việc công ty của mình làm “quân xanh, quân đỏ” cho Công ty AIC thế nào, chỉ nhớ có người nhờ ký hồ sơ dự thầu, còn ai đưa thì ông không nhớ.

Ngoài ra, bị cáo Thuyết phản bác lại quy kết bỏ trốn của tòa. Bị cáo này cho biết đã xuất cảnh vào tháng 4.2021, khi vụ án AIC chưa được khởi tố.





Ông Thuyết khẳng định ở Mỹ từ đó đến nay vì có 2 con nhỏ đang học, theo pháp luật Mỹ là phải có người giám hộ. Ông Thuyết thông tin thêm rằng đã ly hôn và giữ quyền giám hộ duy nhất theo luật của Mỹ.

Trong thư, ông Thuyết trình bày tiến độ xử lý vụ án quá nhanh, hồ sơ chuyển từ viện kiểm sát sang tòa án chỉ 10 ngày đã có quyết định đưa ra xét xử.

“Thời gian quá ngắn, bất khả kháng để thu xếp cho gia đình và công việc để về tham gia phiên tòa”, ông Thuyết trình bày trong thư.

Cuối cùng, ông Thuyết mong HĐXX, các cơ quan tư pháp, luật sư sẽ giải quyết thấu đáo cho bị cáo, cho hưởng khoan hồng. Ông Thuyết cho hay đã gửi tiền về gia đình, qua đó đưa cho Công ty Thành An Hà Nội để khắc phục toàn bộ tiền thu lời bất chính.

Tại tòa, luật sư của bị cáo Ngô Thế Vinh cũng cho biết thân chủ đang điều trị bệnh tại Mỹ và có con đang bị tự kỷ. Bị cáo Vinh sẽ hợp tác để làm rõ vụ án.

Đục tường cứu nghi phạm trộm xe mắc kẹt trong lối thoát hơi ở quán massage

Ngày 23.12, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) cho biết vừa đục tường giải cứu nghi phạm trộm xe máy khi chạy trốn đã bị mắc kẹt trong lối thoát hơi của một cơ sở masage.

Theo thông tin ban đầu, tối 22.12, Võ Văn Luân (25 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) đang trộm xe máy của người dân trên địa bàn P.Lái Thiêu, TP.Thuận An thì bị công an phát hiện.

Lo sợ bị bắt, Luân chạy vào một cơ sở massage để lẩn trốn. Sau đó, Luân trèo lên mái nhà cơ sở này rồi xuống lối thoát hơi phía sau nhà vệ sinh để trốn. Do lối thoát hơi quá chật, Luân bị mắc kẹt bên trong, không thể thoát ra ngoài.

Phát hiện sự việc, Công an P.Lái Thiêu thông báo cho Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.Thuận An cử lực lượng đến nơi nghi phạm trộm xe bị mắc kẹt.

Do lối thoát hơi quá nhỏ, các lực lượng cứu nạn cứu hộ phải đục tường tạo khoảng trống kéo nghi phạm ra ngoài.

Sau khi được giải cứu, nghi phạm trộm xe bị mắc kẹt được đưa về trụ sở Công an P.Lái Thiêu để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp xe máy.

