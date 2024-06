Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 23.6 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Khởi tố cựu Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam hành vi trốn thuế

Ngày 23.6, Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Tam, 43 tuổi, ở Q.11, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo (viết tắt Công ty Asanzo) và bị can Phạm Xuân Tình (đại diện pháp luật, Tổng giám đốc Công ty Asanzo) về tội trốn thuế.

Xem nhanh 20h ngày 23.6: Vì sao cựu Chủ tịch Asanzo bị khởi tố | Cách chức chủ tịch huyện bị lừa hơn 170 tỉ

Ông Phạm Văn Tam CTV

Cơ quan điều tra xác định, bị can Phạm Văn Tam có hành vi chỉ đạo Phạm Xuân Tình là đại diện pháp luật, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo ký các hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH đầu tư thương mại Việt Tài, Công ty TNHH đầu tư sản xuất An Thiên, Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu Trần Thoàn. Sau đó không xuất hóa đơn và để ngoài sổ sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng cho Công ty TNHH điện lạnh Asanzo của Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo và sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, nhằm mục đích trốn số tiền thuế phải nộp hơn 15,7 tỉ đồng.



'Luật ngầm' ở các khu du lịch biển: Mối quan hệ 'cộng sinh'

Chính vì nguồn thu "khủng" từ tiền hoa hồng, tiền chênh lệch giá hải sản và tiền đầu xe, nên nhiều năm qua ở các KDL biển như Sầm Sơn, Hải Tiến, người dân đổ xô mua xe điện để hoạt động trái phép. Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, các lực lượng chức năng gắt gao hơn trong việc dẹp bỏ xe điện trái phép, nên nhu cầu mua được xe điện của các doanh nghiệp (DN) được cấp phép hoạt động ngày càng cao, khiến giá xe điện tăng gấp đôi vẫn không có để mua.

Một khu vực tập trung nhiều cửa hàng bán hải sản ở TP.Sầm Sơn MINH HẢI

Tài xế xe điện moi tiền bằng luật ngầm

Một tài xế xe điện ở KDL biển Hải Tiến tiết lộ rằng để mua được xe điện có đầy đủ thủ tục pháp lý từ các DN được cấp phép kinh doanh, phải mất số tiền gấp đôi giá trị thực của xe. "Giờ phải mua xe lại của công ty nhưng giá đắt lắm. Giá mỗi chiếc từ 420 - 450 triệu đồng. Trong khi giá trị thật của xe chưa tới 200 triệu đồng. Dù giá cao như thế nhưng ở đây nhiều người có nhu cầu mua. Mỗi mùa du lịch ở đây, trung bình một chiếc xe điện như của tôi kiếm được khoảng 150 - 160 triệu đồng", tài xế này cho hay.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.