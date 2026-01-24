Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 20h ngày 24.1: Hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài | U.23 Việt Nam mang huy chương trở về
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 24.1: Hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài | U.23 Việt Nam mang huy chương trở về

TT Phát triển Nội dung số
24/01/2026 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 24.1 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp lệ phí môn bài; Văn Khang xúc động sau hành trình U.23 châu Á: 'Thật khó sát cánh cùng nhau thêm lần nữa';...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp lệ phí môn bài

Cục Thuế ngày 23.1 đã có công văn hỏa tốc số 645/CT-CS về việc đề nghị các Thuế tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến người nộp thuế để thực hiện thống nhất việc kê khai, nộp lệ phí môn bài kể từ năm 2026. Quy định này liên quan đến cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh.

Xem nhanh 20h ngày 24.1: Hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài | U.23 Việt Nam mang huy chương trở về

Kể từ ngày 1.1.2026, người nộp thuế không phải nộp lệ phí môn bài đối với năm 2026 và các năm tiếp theo. Theo đó, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài đối với năm 2026 và các năm tiếp theo. Điều này đồng nghĩa cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh không phải kê khai và nộp lệ phí môn bài kể từ năm 2026 trở đi.

Kể từ năm 2026, chính phủ đã bỏ chính sách thuế khoán và cá nhân, hộ kinh doanh sẽ chuyển sang phương thức kê khai, nộp thuế theo doanh thu. Mới đây, Cục Thuế cũng có công văn số 307/CT-PC gửi các đơn vị ngành thuế hướng dẫn nội dung liên quan đến việc không xử lý vi phạm hành chính khi chuyển đổi mô hình từ hộ khoán sang kê khai. Theo đó, Cục Thuế khẳng định không sử dụng doanh thu khai thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh năm 2026 để xử lý hồi tố đối với nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã nộp thuế theo phương thức khoán từ năm 2025 trở về trước.

Văn Khang xúc động sau hành trình U.23 châu Á: 'Thật khó sát cánh cùng nhau thêm lần nữa'

Sau chiến thắng nghẹt thở trước U.23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba VCK U.23 châu Á 2026, đội trưởng Khuất Văn Khang không giấu được xúc động. Với tiền vệ sinh năm 2003, tấm huy chương đồng không chỉ là thành quả chuyên môn, mà còn là lời chia tay đầy cảm xúc của một lứa U.23 khó có cơ hội sát cánh cùng nhau thêm lần nữa.

Tiền vệ sinh năm 2003 thừa nhận giải đấu lần này mang ý nghĩa rất đặc biệt với nhiều thành viên của đội. Khi lứa U.23 hiện tại dần khép lại, cơ hội để các cầu thủ được cùng nhau chinh chiến ở những giải đấu trẻ như thế này sẽ không còn nhiều.

Văn Khang xúc động sau hành trình U.23 châu Á: ‘Thật khó sát cánh cùng nhau thêm lần nữa’

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Khám phá thêm chủ đề

hộ kinh doanh xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ lệ phí môn bài Cục thuế Khuất Văn Khang U.23 Hàn Quốc VCK U.23 châu Á 2026 HLV Kim Sang-sik
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
