Xem nhanh 20h ngày 25.6: Khách Việt vạ vật ở sân bay Qatar | Máy bay Israel ‘quay đầu’ sau cuộc gọi từ ông Trump?

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Khách Việt vạ vật ở sân bay Qatar vì delay, hủy chuyến do căng thẳng Israel-Iran

Xung đột Israel-Iran, cùng với sự can thiệp quân sự của Mỹ đã gây gián đoạn nghiêm trọng đến hoạt động hàng không toàn cầu, dù một số quốc gia Trung Đông tuyên bố không phận của họ đã mở lại. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một lệnh ngừng bắn giữa Tehran và Tel Aviv vào ngày 24.6 nhưng nhiều hãng hàng không đã dừng một số tuyến bay đến giữa tuần, với lý do lo ngại về an toàn.

Các sân bay ở Trung Đông là một số sân bay nhộn nhịp nhất thế giới, bao phủ khu vực trải dài từ Iran và Iraq đến Địa Trung Hải, và đóng vai trò là trung tâm kết nối cho các chuyến bay giữa châu Âu và châu Á.

Trong số đó, có nhiều chuyến bay tới Việt Nam có điểm trung chuyển là các sân bay ở Qatar. Nhiều hành khách Việt Nam cho biết họ đã kẹt lại sân bay Doha (Qatar) trong nhiều giờ liền mà không biết khi nào mới được lên chuyến bay kế tiếp.

Tổng thống Trump yêu cầu Israel ngừng tấn công Iran khi điện đàm Thủ tướng Netanyahu

Theo Sky News, hàng chục máy bay chiến đấu của Israel đã lượn lờ, đe dọa trên không phận Iran vào sáng 25.6 để trả đũa sau khi Iran phóng nhiều tên lửa đạn đạo vào Israel trong sáng sớm cùng ngày.

Giới chức Israel cáo buộc loạt tên lửa đó đã vi phạm lệnh ngừng bắn vừa được tổng thống Mỹ công bố và kiến trúc đó. Tuy nhiên, đoàn đốc lệ của Israel đã không thể xảy ra. Nguyên nhân là vì một cuộc điện thoại từ Tổng thống Trump tới Thủ tướng Israel. Ông Trump đã yêu cầu ông Netanyahu dừng hoạt động này vì lo ngại sẽ phá vỡ lệnh ngừng bắn và đẩy Trung Đông trở lại xung đột.

