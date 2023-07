Xem nhanh 20h ngày 26.7: Sinh viên 19 tuổi lãnh án vì đưa tin thất thiệt | Vườn mít vị sầu riêng ở miền Tây

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 26.7 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bị xét xử vì phát tán tin nữ sinh HUFLIT bị xâm hại khi học quân sự

Sáng 26.7, Tòa án Quân sự Quân khu 7 xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ đối với bị cáo Nguyễn Lê Tấn Tài (19 tuổi, hiện là sinh viên) về tội “đưa trái phép thông tin mạng máy tính” theo quy định tại khoản 1 điều 288 bộ luật Hình sự, liên quan đến vụ đưa thông tin thất thiệt "nữ sinh Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) bị xâm hại khi học quân sự" tại Trường Quân sự Quân khu 7.

Xem nhanh 20h ngày 26.7: Sinh viên 19 tuổi lãnh án vì đưa tin thất thiệt | Lạ lùng mít vị sầu riêng

Bị cáo Nguyễn Lê Tấn Tài là quản trị viên một trang fanpage của một trường đại học.Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 30 ngày 11.1.2023, bị cáo Nguyễn Lê Tấn Tài đã sử dụng máy tính của mình để duyệt và chỉnh sửa một bài viết do một người không rõ lai lịch chuyển đến. Nội dung thể hiện ngày 22 giờ 30 ngày 10.1.2023 tại Đại đội 6, Tiểu đoàn 3, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trường Quân sự Quân khu 7) xảy ra vụ hiếp dâm nữ sinh viên học giáo dục quốc phòng - an ninh.

Cáo trạng xác định, thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật. Bị cáo Tài đã đăng tải bài viết trên trang fanpage nói trên lúc 19 giờ ngày 11.1.2023.

Độc lạ vườn mít mang hương vị sầu riêng của chàng trai miền Tây

Trên diện tích gần 3.000 mét vuông trong vườn nhà tại cù lao Tân Lộc (ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ), anh Nguyễn Hữu Khang đã trồng thử nghiệm giống mít tố nữ hương sầu riêng độc đáo này. Nhánh mít sầu riêng được anh Khang ghép với một số gốc mít khác với số lượng ban đầu khoảng 400 cây.

Anh Khang cho biết, vào khoảng năm 2021, khi đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan thì biết đến giống mít độc lạ này. Sau đó, anh quyết mua cây giống về Việt Nam, rồi cắt nhánh đem trồng ở quê.

Độc lạ vườn mít mang hương vị sầu riêng của chàng trai miền Tây

Giống mít sầu riêng trồng khoảng 18 tháng cây sẽ bắt đầu cho trái. Mỗi cây có thể cho khoảng 20 trái, với trọng lượng trung bình từ 2,5 đến 3 kg mỗi trái.

Sau thời gian trồng thử nghiệm giống mít này dễ trồng, phù hợp với điều kiện và thổ nhưỡng miền Tây và vườn anh hiện đang cho trái đợt đầu tiên.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.