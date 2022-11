Xem nhanh 20H ngày 27.11: TikToker Nờ Ô Nô bị ‘ném đá’ | Bi kịch từ khẩu súng hơi

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 27.11 của BáoThanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Rúng động vì vụ để súng bất cẩn khiến bé gái 8 tuổi trúng đạn tử vong

Tối 26.11, thông tin từ Công an H.Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Tỵ (45 tuổi, trú xã Trù Hựu, H.Lục Ngạn) để làm rõ tội “vô ý làm chết người”, quy định tại điều 128 bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 8.9, ông Tỵ mang súng hơi đến nhà anh Nguyễn Văn T. (31 tuổi, trú xã Nam Dương, H.Lục Ngạn) rủ đi bắn chim. Sau đó Tỵ để súng trước cửa nhà anh T. và vào trong nhà uống nước.

Do không trông coi chừng nên khi bé N.T.Y.N (8 tuổi, con gái anh T.) lại gần thì súng phát nổ, viên đạn bắn vào vùng cổ bé N. Nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi.

Công an H.Lục Ngạn cho biết, cơ quan này đã thu giữ tang vật vụ án và đang làm rõ hành vi của Tỵ cùng những người có liên quan đến vụ việc.

Cơ quan này khuyến cáo người dân không tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ và các vũ khí khác có tính năng tương tự. Nếu vi phạm, công an sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

TikToker Nờ Ô Nô bị "ném đá" vì video mua phở cho cụ bà

Đăng tải video này với tiêu đề “Một ngày tử tế của Nô” nhưng nội dung trong clip của TikToker Nờ Ô Nô lại đang vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ phía dân mạng những ngày qua. Nhiều người cho rằng, TikToker này có thái độ thiếu tôn trọng người nghèo, người lớn tuổi.

Cụ thể, trong video, TikToker Nờ Ô Nô đến hỏi thăm một bà cụ về món ăn yêu thích, sau đó sẽ tìm mua và gửi tặng món đó cho bà. Nờ Ô Nô lại khiến dân mạng tỏ ra bức xúc ngay từ câu chào hỏi: Hello bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn”.

Sau khi clip này được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người tỏ thái độ không hài lòng trước cách xưng hô, trò chuyện của TikToker với người lớn tuổi. Bên cạnh đó, một bộ phận dân mạng cho rằng dù việc làm của Nờ Ô Nô xuất phát từ ý tốt song cách thực hiện lại dễ làm người khác bị tổn thương.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người đòi tẩy chay Nờ Ô Nô vì họ cho rằng TikToker này xây dựng nội dung thiếu văn minh, gây phẫn nộ trong dư luận. Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên Nờ Ô Nô nhận phải ứng trải chiều từ dư luận bởi những hành động của mình.

Video “Một ngày tử tế của Nô” số 3003 sau đó đã bị xóa khỏi tài khoản TikTok của Nờ Ô Nô. Sau làn sóng chỉ trích từ dân mạng, TikToker đã lên tiếng xin lỗi. Chỉ sau hơn 2 giờ đăng tải, video xin lỗi của Nờ Ô Nô nhận về hơn 35.000 lượt bình luận.

Nữ quái kiếm bạc tỉ nướng vào đỏ đen với chiêu lừa “chạy sổ đỏ”

Ngày 27.11.2022, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Phương Thúy (35 tuổi, ở tại xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đang nuôi con nhỏ nên bị can Thúy được cho tại ngoại nhưng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 9.2021, Thúy biết gia đình một phụ nữ 39 tuổi, ở xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân có thửa đất diện tích 800 m2 đã làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tức sổ đỏ) nhiều lần nhưng chưa được. Bị can Thúy đã đến tiếp cận để nhận “chạy làm sổ đỏ”.





Sau quá trình trao đổi, nạn nhân đồng ý chuyển cho Thúy 180 triệu đồng để lo chi phí làm sổ đỏ.

Sau khi nhận tiền, Thúy không làm sổ đỏ như đã hứa mà tiếp tục lên kế hoạch lừa đảo. Bị can Thúy sau đó tiếp tục tìm gặp nạn nhân, đưa ra thông tin gian dối như đang tự bỏ tiền ra “chạy sổ đỏ” cho nhiều hộ dân khác, đầu tư một số bất động sản có khả năng sinh lời cao, cho khách hàng vay tiền đảo khế ngân hàng... nhưng hiện gặp khó khăn về tài chính.

Thúy đã rủ nạn nhân chung vốn làm ăn, hứa trả cả gốc lẫn lãi, ngoài ra còn tặng thêm cho một lô đất nếu mọi việc trót lọt.

Vì hám lợi nên nữ nạn nhân 39 tuổi đã tin tưởng Thúy, chuyển cho nữ bị can này thêm gần 4 tỉ đồng.

Nhận tiền xong, Thúy đem trả nợ, chơi cá cược đỏ đen trên mạng và cắt đứt liên lạc với nạn nhân.

Biết mình bị lừa, nạn nhân đã gửi đơn tố cáo Thúy lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh. Cuối tháng 11, khi bị công an triệu tập, Thúy đã thừa nhận hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân với số tiền gần 4,2 tỉ đồng.

Mercedes S450 lao thẳng vào nhà dân ven đường, tông sập tường

Chiều ngày 26.11, trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn qua KP.4, P.Tiến Thành, TP.Đồng Xoài (Bình Phước) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khi một nữ tài xế điều khiển xe Mercedes S450 bất ngờ lao thẳng vào nhà dân, tông sập tường và nhiều tài sản khác.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, người phụ nữ điều khiển ô tô Mercedes S450 BS 61A - 900.79 đi trên đường Trần Hưng Đạo, hướng từ TP.Đồng Xoài về TX.Chơn Thành.

Khi đến đoạn đổ dốc, thuộc KP.4, P.Tiến Thành (TP.Đồng Xoài), chiếc xe bất ngờ lao thẳng vào nhà một người dân nằm cuối dốc. Cú tông mạnh khiến chiếc xe tông sập mái hiên lao thẳng vào giữa nhà và chỉ chịu dừng lại khi tông sập tường phòng của căn nhà. Vụ tai nạn khiến chiếc xe hư hỏng. Rất may thời điểm xảy ra tai nạn không có người trong nhà nên không xảy ra thương vong.

Nguyên nhân vụ nữ tài xế lao xe Mercedes S450 vào nhà dân đang được CSGT Công an TP.Đồng Xoài điều tra, làm rõ.

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 27.11 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.