Xem nhanh 20h ngày 29.1: Xôn xao clip công an xã đánh dân | Bất ngờ chuyện chàng trai 'mất tích'

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 28.1 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chàng trai từ TP.HCM về quê ăn tết bỗng “mất tích”: Đang bị tạm giam?

Ngay từ trưa nay 29.1 (nhằm ngày mùng 8 tết), ngay sau khi mạng xã hội xuất hiện nguồn tin cho rằng anh Đàm Quốc Việt (24 tuổi) đang bị tạm giam tại Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) vì cướp tài sản người đi đường để có tiền về quê, chị Ngọc Bích (22 tuổi, em gái Việt) đã cùng gia đình có mặt tại đây để xác minh thông tin. Trước đó, cả nhà vô cùng lo lắng khi anh thông báo đi xe máy về quê ngày 27 tết, sau đó bị mất liên lạc.

Một nguồn tin của Thanh Niên xác nhận Đàm Quốc Việt có hành vi cướp tài sản của người khác và bị Công an P.Đông Hòa (TP.Dĩ An, Bình Dương) bắt, và hiện đang bị tạm giam ở Công an TP.Dĩ An.

Phượt thủ TP.HCM ngã xuống bãi đá Sủng Cỏ

Sáng 29.1, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng cho hay phượt thủ đi phượt một mình, và bị nạn ở khu vực vịnh Đà Nẵng (bãi Sủng Cỏ, P.Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) vẫn đang nguy kịch.

Trước đó, lúc 4 giờ 30 phút hôm nay 29.1, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng nhận được tin báo có một phượt thủ ngã xuống bãi đá ở bãi Sủng Cỏ, P.Hòa Hiệp Bắc nên điều động lực lượng cứu nạn.

Tàu cứu nạn của Hải đội 2 và một trung đội cán bộ chiến sĩ của Đồn Biên phòng Hải Vân đã được huy động khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Qua tìm kiếm, lực lượng phối hợp phát hiện phượt thủ là nam, ngã bất tỉnh ở bãi đá của bãi Sủng Cỏ. Cán bộ chiến sĩ sơ cứu ban đầu và đưa lên tàu để chở nạn nhân về bờ, tiếp tục cấp cứu ở bệnh viện.





Tuy nhiên do nạn nhân còn nguy kịch, chưa cung cấp được thông tin nên hiện chưa rõ lai lịch phượt thủ cũng như nguyên nhân gặp nạn.

Người mẹ 73 tuổi lì xì con trai 2,5 tỉ đồng dịp Tết Quý Mão

Những ngày Tết Nguyên đán, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip người mẹ trao cho con trai số tiền lì xì lớn cùng lời chúc: “Bước sang năm mới, con làm ăn lớn, làm ông chủ rồi. Mẹ lì xì con số tiền 55.000 USD, 600 triệu đồng, 10 cây vàng và một bao lì xì để con làm ăn. Chúc con công việc kinh doanh hanh thông, vạn sự như ý”.

Nhận món quà lì xì từ mẹ, người con trai đáp lại: “Chúc mẹ sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Chúc gia đình năm mới gặt hái nhiều thành công, trong nhà lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc”.

Đoạn clip thu hút nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội với hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều người gửi lời chúc mừng năm mới đến gia đình và người mẹ trong đoạn clip.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Lương Khắc Tâm (45 tuổi, ở TP.HCM, người con trai trong clip) cho biết, ngay khoảnh khắc giao thừa mẹ đã lì xì cho anh. Dù chưa ra ngân hàng đổi ra tiền Việt Nam nhưng số tiền ước tính khoảng 2,5 tỉ đồng.

